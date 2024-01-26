Байден вимагає від Кремля розпочати транзит 'путіна' до мавзолею

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22 січня у День Злуки чи Возз'єднання України відбулися дві події, втішні для українців та дуже неприємні для московитів. Настільки неприємних, що рашисти зганяли злість, провівши вранці 23 січня ракетний обстріл Києва та Харкова.

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Первое событие – официальное объявление НАТО с 22 января начала учений “Стойкий защитник", второе – вызов лаврова на “ковёр" в Нью-Йорк. Оба действия взаимосвязаны и показывают, что даже у администрации Байдена лопнуло терпение.

Изначально эти учения НАТО, самые крупные за 40 лет, были анонсированы на первые числа февраля. Но что-то вынудило Белый дом ускорить их, притом, что начнутся они де-факто ближе к первичной дате и продлятся до конца мая. Изначально их завершением был назначен июнь. Белый дом явно хочет ускорить некий процесс или предотвратить какие-то действия Кремля и, чтобы поставить его об этом в известность, вызвал лаврова формально на заседание Совбеза ООН. Небензя, безвыездно проживающий в Нью-Йорке, для этого не годился, так как если слетает с депешей в Москву, то в США его могут уже и не впустить или арестовать в Европе при пересадке. Поэтому в Белом доме вспомнили, что у РФ есть министр иностранных дел, больше подходящий на роль почтовой птицы, и дали ему визу на въезд. О срочном отлёте лавров на заседание Совбеза ООН было сообщено 21 января.

В честь полёта лавров в Нью-Йорк рашисты обстреляли 21 января рынок в Донецке и устроили траурное шоу. Лаврову предстояло в Нью-Йорке опять вещать как 10 лет бомбят Донбасс, а нужной картинки у него не было. Пришлось срочно сотворить и лавров на неё сослался в ООН и в интервью телеканале “Си-Би-Эс". Лавров не мог быть голословным.

У Белого дома было много причин, вынуждавших срочно устроить на неформальном уровне взбучку Кремлю. При этом надо было дать понять Кремлю, что лаврова вызывают не для переговоров, а для выражения неудовольствия. Обычно для этого вызывают послов и вручают им ноту протеста, а если ситуация сложная, то проводят раунд переговоров на уровне глав МИД или глав государств. Ситуация такова, что нотой протеста не обойтись, и Байден обязан арестовать “путина", а не встречаться с ним. Поэтому вызвали лаврова. Но чтобы в Кремле не решили, что это начало переговоров, то вызвали в Нью-Йорк в здание ООН, а не в Белый дом в Вашингтоне.

Для надёжности лаврова заставили признать это на телекамеру. Для этого ему устроили 22 января интервью с телеканалом “Си-Би-Эс". В самом начале интервью он заверил, что Кремль не ведёт переговоров об Украине ни с администрацией Байдена, ни с Трампом, но

хочет их. Ещё больше он хочет переговоров с Украиной, и чтобы Зеленский вернулся к стамбульскому соглашению, выполнение которого сорвал Борис Джонсон. Лавров также заверил, что никто в Москве не делает ставку на возвращение Трампа, и вся кремлёвская стая уверена, если Дональд вернётся, то ситуация для неё не изменится.

Причина № 1, по которой лаврова срочно вызвали в Нью-Йорк, – это анонсированная на 22 января официальная регистрация “путина" кандидатом в путины. Белый дом счёл это нарушением договорённостей о транзите власти как условии начала переговоров с США, и предложил назвать конкретную дату похорон жителя валдайского холодильника. Причём осень не устраивает Байдена, и он требует похоронить “путина" ещё до лета и до разгара выборов в США. Поэтому лавров и клялся, что никто в РФ не ждёт возвращения Трампа.

Для большего успокоения Белого дома радиостанция “Эхо кремля" в лице профессора Соловья поспешила заявить 22 января, что транзит в РФ начнётся в феврале с назначения нового премьер-министра. Соловей назвал его техническим премьером, ставленником питерской бизнес-группировки и пообещал озвучить его фамилию 25 января. Но как настоящий учёный, профессор Соловей сказал, может назначат, а может не назначат, хрен его знает. Настроение у профессора снова хреновое, так как всё опять идёт не по его прогнозам, а под нажимом Байдена, которому нужен новый глава правительства РФ и незапятнанный прямым участием в специальной войне с Украиной. Нужен, чтобы начать с ним подобие переговоров о новой “перезагрузке" в РФ и таким способом решить свои собственные предвыборные проблемы.

По сути, Байден требует от Кремля создать в поле власти альтернативу “путину" и войне. Образно говоря, требует создать нового Ельцина как альтернативу Горбачёву и тем более как альтернативу ортодоксальным коммунистам Лигачёва. Причём не опального Ельцина, исключённого из ЦК КПСС, а наделённого властными полномочиями премьера. Соловьиное “Эхо кремля" вроде как пообещало сделать это, а песков 23 января заверил, что “путин" до марта не будет встречаться с Ким Чен Ыном. Это заявление пескова не случайность, а прямой результат беседы журналистки телеканала “Си-Би-Эс" с лавровым.

Она очень настойчиво требовала от лаврова внятного ответа на вопрос, почему РФ в нарушение резолюций ООН покупает у КНДР оружие и использует его для убийства украинцев. Лавров огрызался и пытался всячески уклониться от ответа. Неудачно для себя перескочил на санкции по Ирану, за что получил вопрос об иранском оружии, после чего впал в истерику и кричал: “А вы докажите!". Но после визита Ким Чен Ына в сентябре, главы МИД КНДР в январе и других встреч всё настолько прозрачно, что только лавров мог это отрицать и пытаться делать из американцев дураков. В Кремле поняли, что лавров перестарался и на следующий день отправили пескова заверить американцев, что “путин" до дня голосования с Кимом встречаться не будет.

Среди других причин, вынудивших Белый дом ускорить манёвры НАТО и устроить взбучку лаврову, следует назвать угрозы Латвии и Эстонии со стороны Московии, попытки Кремля провести большое предвыборное наступление в Украине, его интриги на Ближнем Востоке, в Африке и других странах. Поэтому пришлось срочно урезонивать Кремль и 23 января Йенс Столтенберг от имени НАТО подписал контракты на 1,2 млрд. долларов по закупке артиллерийских снарядов для армии Украины. Это был ответ лаврову, заявившему в интервью, что так как спонсоры перестали снабжать ВСУ снарядами, то успех армии РФ гарантирован и лучше вернуться к стамбульским соглашениям.

Насколько будет результативной стратегия Байдена стане окончательно понятно к маю. Но пока сильно подозрение, что он наступает на грабли Обамы и повторяет его ошибки. Если это подозрение подтвердится, то в США к маю сложится межпартийный консенсус по вопросу смены стратегии и хозяина Овального кабинета.

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