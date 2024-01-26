Байден требует от Кремля начать транзит 'путина' в мавзолей

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22 января в День Злуки или Воссоединения Украины произошло два события, отрадных для украинцев и очень неприятных для московитов. Настолько неприятных, что рашисты сгоняли злобу, проведя утром 23 января ракетный обстрел Киева и Харькова.

Первое событие – официальное объявление НАТО с 22 января начала учений “Стойкий защитник", второе – вызов лаврова на “ковёр" в Нью-Йорк. Оба действия взаимосвязаны и показывают, что даже у администрации Байдена лопнуло терпение.

Изначально эти учения НАТО, самые крупные за 40 лет, были анонсированы на первые числа февраля. Но что-то вынудило Белый дом ускорить их, притом, что начнутся они де-факто ближе к первичной дате и продлятся до конца мая. Изначально их завершением был назначен июнь. Белый дом явно хочет ускорить некий процесс или предотвратить какие-то действия Кремля и, чтобы поставить его об этом в известность, вызвал лаврова формально на заседание Совбеза ООН. Небензя, безвыездно проживающий в Нью-Йорке, для этого не годился, так как если слетает с депешей в Москву, то в США его могут уже и не впустить или арестовать в Европе при пересадке. Поэтому в Белом доме вспомнили, что у РФ есть министр иностранных дел, больше подходящий на роль почтовой птицы, и дали ему визу на въезд. О срочном отлёте лавров на заседание Совбеза ООН было сообщено 21 января.

В честь полёта лавров в Нью-Йорк рашисты обстреляли 21 января рынок в Донецке и устроили траурное шоу. Лаврову предстояло в Нью-Йорке опять вещать как 10 лет бомбят Донбасс, а нужной картинки у него не было. Пришлось срочно сотворить и лавров на неё сослался в ООН и в интервью телеканале “Си-Би-Эс". Лавров не мог быть голословным.

У Белого дома было много причин, вынуждавших срочно устроить на неформальном уровне взбучку Кремлю. При этом надо было дать понять Кремлю, что лаврова вызывают не для переговоров, а для выражения неудовольствия. Обычно для этого вызывают послов и вручают им ноту протеста, а если ситуация сложная, то проводят раунд переговоров на уровне глав МИД или глав государств. Ситуация такова, что нотой протеста не обойтись, и Байден обязан арестовать “путина", а не встречаться с ним. Поэтому вызвали лаврова. Но чтобы в Кремле не решили, что это начало переговоров, то вызвали в Нью-Йорк в здание ООН, а не в Белый дом в Вашингтоне.

Для надёжности лаврова заставили признать это на телекамеру. Для этого ему устроили 22 января интервью с телеканалом “Си-Би-Эс". В самом начале интервью он заверил, что Кремль не ведёт переговоров об Украине ни с администрацией Байдена, ни с Трампом, но

хочет их. Ещё больше он хочет переговоров с Украиной, и чтобы Зеленский вернулся к стамбульскому соглашению, выполнение которого сорвал Борис Джонсон. Лавров также заверил, что никто в Москве не делает ставку на возвращение Трампа, и вся кремлёвская стая уверена, если Дональд вернётся, то ситуация для неё не изменится.

Причина № 1, по которой лаврова срочно вызвали в Нью-Йорк, – это анонсированная на 22 января официальная регистрация “путина" кандидатом в путины. Белый дом счёл это нарушением договорённостей о транзите власти как условии начала переговоров с США, и предложил назвать конкретную дату похорон жителя валдайского холодильника. Причём осень не устраивает Байдена, и он требует похоронить “путина" ещё до лета и до разгара выборов в США. Поэтому лавров и клялся, что никто в РФ не ждёт возвращения Трампа.

Для большего успокоения Белого дома радиостанция “Эхо кремля" в лице профессора Соловья поспешила заявить 22 января, что транзит в РФ начнётся в феврале с назначения нового премьер-министра. Соловей назвал его техническим премьером, ставленником питерской бизнес-группировки и пообещал озвучить его фамилию 25 января. Но как настоящий учёный, профессор Соловей сказал, может назначат, а может не назначат, хрен его знает. Настроение у профессора снова хреновое, так как всё опять идёт не по его прогнозам, а под нажимом Байдена, которому нужен новый глава правительства РФ и незапятнанный прямым участием в специальной войне с Украиной. Нужен, чтобы начать с ним подобие переговоров о новой “перезагрузке" в РФ и таким способом решить свои собственные предвыборные проблемы.

По сути, Байден требует от Кремля создать в поле власти альтернативу “путину" и войне. Образно говоря, требует создать нового Ельцина как альтернативу Горбачёву и тем более как альтернативу ортодоксальным коммунистам Лигачёва. Причём не опального Ельцина, исключённого из ЦК КПСС, а наделённого властными полномочиями премьера. Соловьиное “Эхо кремля" вроде как пообещало сделать это, а песков 23 января заверил, что “путин" до марта не будет встречаться с Ким Чен Ыном. Это заявление пескова не случайность, а прямой результат беседы журналистки телеканала “Си-Би-Эс" с лавровым.

Она очень настойчиво требовала от лаврова внятного ответа на вопрос, почему РФ в нарушение резолюций ООН покупает у КНДР оружие и использует его для убийства украинцев. Лавров огрызался и пытался всячески уклониться от ответа. Неудачно для себя перескочил на санкции по Ирану, за что получил вопрос об иранском оружии, после чего впал в истерику и кричал: “А вы докажите!". Но после визита Ким Чен Ына в сентябре, главы МИД КНДР в январе и других встреч всё настолько прозрачно, что только лавров мог это отрицать и пытаться делать из американцев дураков. В Кремле поняли, что лавров перестарался и на следующий день отправили пескова заверить американцев, что “путин" до дня голосования с Кимом встречаться не будет.

Среди других причин, вынудивших Белый дом ускорить манёвры НАТО и устроить взбучку лаврову, следует назвать угрозы Латвии и Эстонии со стороны Московии, попытки Кремля провести большое предвыборное наступление в Украине, его интриги на Ближнем Востоке, в Африке и других странах. Поэтому пришлось срочно урезонивать Кремль и 23 января Йенс Столтенберг от имени НАТО подписал контракты на 1,2 млрд. долларов по закупке артиллерийских снарядов для армии Украины. Это был ответ лаврову, заявившему в интервью, что так как спонсоры перестали снабжать ВСУ снарядами, то успех армии РФ гарантирован и лучше вернуться к стамбульским соглашениям.

Насколько будет результативной стратегия Байдена стане окончательно понятно к маю. Но пока сильно подозрение, что он наступает на грабли Обамы и повторяет его ошибки. Если это подозрение подтвердится, то в США к маю сложится межпартийный консенсус по вопросу смены стратегии и хозяина Овального кабинета.

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