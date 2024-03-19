Білгород тепер може спати спокійно, але є нюанс

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Події останніх днів виразно говорять про те, що операції РДК та ЛСР у 2023-му були розігрівом та пробою пера, про що, в принципі, я й говорив тоді в інтерв'ю. Зараз же процеси, що відбуваються в прикордонній зоні (ПЗ), вказують на те, що дані формування зі складу небайдужих і розсудливих громадян Росії створюють у ПЗ сіру зону (СЗ).

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Напомню, что год назад, нас с вами умиляли сопли, разных там российских, так называемых, военкоров, которые сетовали, что украинцы высаживают на левый берег Херсонской области ДРГ и с этим ничего и никто не может поделать. Эти высадки со временем привели к тому, что по левому берегу Херсонщины возникла СЗ. А через какое-то время, СЗ окрасилась в цвет плацдармов, одним из наиболее известных из которых, является плацдарм в Крынках.

Собственно, а, что мы наблюдаем сегодня в приграничье с россией? Вы совершенно правы – создание СЗ. Для чего? Для того чтобы она преобразовалась со временем в плацдарм. И, замечу, что одни только Крынки, маленькое село, но создают такое давление на левом берегу, что вся группа войск "Днепр" стагнирует, а путин не единожды убеждает плебс, что в крынках у РОВ только санитарные потери и вообще, крынки давно под контролем армии россии!

Хотите услышать от путина в скором времени нечто вроде "У нас под Козинкой только санитарные потери!", "Наши войска полностью зачистили Грайворон!"? Услышите.

Меня больше всего пока интересует другой вопрос, а насколько глубоко эта СЗ может простираться по территории россии?

От Журавлёвки до Белгорода – 30 км, а сам Белгород, пока не по силам российским добровольцам, воюющим на стороне света. Не хватает ресурса. Но, всему своё время. Прежде чем взяться за сам Белгород, следует создать условия. А создание условий, СЗ и плацдармов – это время. А потому, пока Белгород может спать спокойно. Но в подвалах. Или в Рязани. И это лучший вариант – все белгородцы в Рязань! Все в Рязань!