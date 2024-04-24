Харків знищують. Місто знаходиться надто близько до недоімперії

Харківська телевізійна вежа, з якої падає її верхня частина – це один зі страшних символів цієї війни. Два роки ворог намагався поцілити в цю вежу, бо вважає, що стійкість ЗСУ, зокрема, навколо Харкова, базується виключно на пропаганді (по собі міряють). І от влучив.

Пошкодження виглядають величезними, насправді вони такими не є. Мовлення буде відновлено, хоча Інтернет для Харкова значно важливіший. Але ця подія натякає, що планує агресор для "першої столиці".

Зараз в Україні і світі обговорюють чергове блювотиння словами Лаврова, який заявив, що недоімперія планує захопити Харків. Це свідома дезінформація від "сумної коняки". Нема у них сил для взяття Харкова. І тому вони хочуть його максимально зруйнувати, перетворити на територію, непридатну для життя.

Кремль чудово розуміє, що за результатами війни буде створено 70-кілометрову безлюдну зону розділення. І він хоче, щоб вона пройшла через Харків. Що завдасть Україні непоправної втрати. Бо Харків – це промисловість, наука, фінанси, ІТ, культура.

Я не знаю, як реально захистити Харків від варварських атак – місто знаходиться надто близько до недоімперії. Але наше завдання – зробити все необхідне, що ця майбутня безлюдна зона розділення проходила не через Харків, а через зруйнований вщент Бєлгород.