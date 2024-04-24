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Війна в Україні

Харків знищують. Місто знаходиться надто близько до недоімперії

Олександр КочетковОлександр Кочетков

Харків знищують. Місто знаходиться надто близько до недоімперії
Харків знищують. Місто знаходиться надто близько до недоімперії

Харківська телевізійна вежа, з якої падає її верхня частина – це один зі страшних символів цієї війни. Два роки ворог намагався поцілити в цю вежу, бо вважає, що стійкість ЗСУ, зокрема, навколо Харкова, базується виключно на пропаганді (по собі міряють). І от влучив.

Пошкодження виглядають величезними, насправді вони такими не є. Мовлення буде відновлено, хоча Інтернет для Харкова значно важливіший. Але ця подія натякає, що планує агресор для "першої столиці".

Зараз в Україні і світі обговорюють чергове блювотиння словами Лаврова, який заявив, що недоімперія планує захопити Харків. Це свідома дезінформація від "сумної коняки". Нема у них сил для взяття Харкова. І тому вони хочуть його максимально зруйнувати, перетворити на територію, непридатну для життя.

Кремль чудово розуміє, що за результатами війни буде створено 70-кілометрову безлюдну зону розділення. І він хоче, щоб вона пройшла через Харків. Що завдасть Україні непоправної втрати. Бо Харків – це промисловість, наука, фінанси, ІТ, культура.

Я не знаю, як реально захистити Харків від варварських атак – місто знаходиться надто близько до недоімперії. Але наше завдання – зробити все необхідне, що ця майбутня безлюдна зона розділення проходила не через Харків, а через зруйнований вщент Бєлгород.

Джерело:facebook.com

ХарківВійна в Україні