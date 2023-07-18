Красиві локони без плойки: п'ять простих способів самостійно накрутити волосся

Чимало жінок замислюється, як без плойки накрутити волосся в домашніх умовах. UAportal поділився кількома простими порадами, які допоможуть вам зробити акуратні та стійкі локони.

Вологе волосся в пучку

Це найпростіший спосіб. Закрутіть вологе волосся в тугу гульку й закріпіть усе гумкою. Для кращого результату, попередньо змастіть пасма гелем для укладання. Залиште пучок на ніч або на кілька годин.

Косички

Заплетіть злегка вологе волосся. Пам’ятайте, що, чим тонші косички, тим дрібнішими будуть кучері. Залишіть так локони на ніч і розплетіть їх уранці. Якщо у вас мало часу, підсушіть вологі косички теплим феном, а потім відразу розпустіть.

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Саморобні папільйотки

Так називають тонкі джгути, на які дами колись накручували волосся. Папільйотки можна зробити з будь-яких довгих предметів. Наприклад, зі смужок тканини, паперу, стрічки й навіть шкарпеток чи колготок.

Накрутіть пасмо мокрого волосся на вибраний предмет, зафіксуйте та зав'яжіть на голові у вузол. Ходіть так доти, поки воно не висохне (краще кілька годин). Потім акуратно розпустіть волосся. Запам'ятайте: чим менше пасмо, яке ви накручуєте, тим більш вираженими будуть локони.

Гумки для волосся

На короткому волоссі локони можна зробити за допомогою безлічі тонких гумок для зачісок. Невеликі вологі пасма закрутіть у щільні джгути. Для цього необхідно накрутити локони кілька разів навколо своєї осі та закріпити такі "дульки" гумками. Після цього бажано збризкати голову лаком. Ходіть так декілька годин, а потім розпустіть волосся.

Шпильки

За допомогою шпильок, можна зробити пружні й стійкі кучері. Розділіть вологе волосся на тонкі пасма й намотайте кожне на кінці шпильок у формі вісімки. Закріпіть закручені локони гумкою. Дочекайтеся повного висихання волосся й обережно зніміть шпильки.

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