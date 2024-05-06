Москва експериментує у Грузії з прицілом на Україну

Правляча "Грузинська мрія" навіщось завзято провокує з жовтня 2023 р. повстання проти себе, нав'язуючи кальку закону РФ "Про іноагентів" за півроку до виборів. Це виглядає як політичне самогубство, але російський олігарх із грузинським прізвищем Іванішвілі, який керує Грузією через "Мрію", не схожий на самогубця. Не схожі на самогубців та його кремлівські господарі. Тоді навіщо це все?

Далі текст мовою оригіналу

На этот вопрос 20 апреля ответил её председатель Ираклий Гарибашвили. Он заявил, Грузия не готова к вступлению в ЕС и ей предстоит ещё многое для этого сделать, что тоже займёт много времени. Евросоюз, по его утверждению, тоже не готов принять её в свои члены в ближайшее время. Он дал Грузии в декабре 2023 г. ЕС статус кандидата и на этом на долгие годы всё. Из этого постулата он делает вывод, нужно срочно принять закон "Об иноагентах", который уничтожит демократию и подождать, когда за это достижение Грузию примут в ЕС. Когда примут, тогда "Мечта" на следующий день его и отменит или исправит. Гарибашвили пять лет был премьер-министром, ни на шаг не продвинул Грузию в ЕС, и теперь намекает, поскольку её примут туда нескоро, то надо интегрироваться в РФ. При этом сама "Мечта" отказывается зарегистрироваться как агент РФ по её же закону "Об иноагентах".

Очень показательно, что "Мечта" первую попытку навязать его сделала в октябре 2023 г. синхронно с принятием закона, запрещающего устанавливать палатки, трибуны и другие конструкции во время митингов, скопировав это из законов РФ. Под "другие конструкции" попадают и баррикады, но "Мечта" не стала упоминать их. Тогда же Нацбанк заявил, что будет применять антивоенные санкции Великобритании, США и ЕС только к гражданам Грузии, и не будет применять их к гражданам РФ, ведущим бизнес в Грузии.

Всё это происходило на фоне провальных попыток "Мечты" объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили за то, что ездила и звонила в Европу с целью добиться для Грузии статус кандидата в ЕС. "Мечта" так сосредоточилась на борьбе с Зурабишвили, что не успела широко применить украинский опыт запрета депутатам от оппозиции ездить в Европу и Америку.

В итоге, Грузия вместе с Молодовой и Украиной получила 14 декабря статус страны-кандидат вопреки очевидному противодействию "Мечты". Получила несмотря на то, что формалисты и агенты Москвы в политикуме Евросоюзе прямо говорили – в Грузии очень сильны авторитарные тенденции, "Мечта" заглядывает в рот Кремлю, а экономика требует корректив. Но на этот раз в политикуме ЕС практики реалисты победили профессоров методистов.

В декабре 2023 г. авторитаристы из "Мечты" и Москва проиграли силам демократии сражение за Грузию, а 26 октября 2024 г. должны пройти парламентские выборы. После провала с импичментом Зурабишвили, "иноагентами", наплыва московитов в Грузию с осени 2022 г., скандалов с прошлыми выборами 2020 г. и 12 лет бесцветного правления монобольшинства "Мечты" у неё нет шанса стать ещё на четыре года правящей партией. Осенью на выборах "Мечта" совсем в ноль не уйдёт, но никто в коалицию с ней не войдёт. В "Мечте" это знают, поэтому химичили с проходным барьером в парламент. Хотели его сделать нулевым, но это вызвало хохот, и в итоге сошлись на 1%. В "Мечте" надеются, что с десяток её сателлитов партий-однодневок наберёт по 1% и с ними можно будет создать коалицию. "Мечта" также проталкивает электронное голосование по образцу РФ, зная, как оно помогает авторитаризму.

У "Мечты", в отличие от украинских регионалов, нет кого-то типа коммунистов или Блока Литвина и Соцпартии, с кем можно создать коалицию. Отпочкование от неё нового политпроекта тоже не может изменить ситуацию, подобно тому, как это было 2012 г., когда за полгода до выборов в атмосфере кризиса доверия к партии Саакашвили был запущен через Иванишвили политпроект "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". По сути, это была реализация той широкой коалиции, о которой до 2010 г. сговаривались БЮТ и регионалы. В Украине этот проект не реализовался, а в Грузии реализовался, и грустно прожил 12 лет.

Во время своего моноправления "Мечта" переименовала Грузию в Сакартвело. Это выглядело очень патриотично, но на практике привело к отзыву из международных судов всех иски к РФ за вторжение 2008 г. Иски пришлось подавать по новой, поскольку в них было указано, что РФ напала на Грузию, а не на Сакартвело. В результате "Мечта" за 12 лет ничего не добилась в судах, что для Грузии, возможно, и к лучшему.

Если бы "Мечта" получила позитивные решения по своим искам, то очень вероятно, что она вместе с Москвой обнулила бы их. Москва выплатила бы какие-то компенсации семьям погибших и пострадавших от нападения 2008 г., обязав их предоставить десятки справок, и пообещала бы что-то отстроить и проинвестировать. Москва с удовольствием сделала бы это, получив взамен у "Мечты" прощение всех обид и отказ от 20% территории Грузии навсегда. Москва не только закрыла бы для себя тему войны 2008 г., но и плотно вошла бы в экономику Грузии. В перспективе можно было говорить с ней и о вступлении Грузии в "таёжный союз" ЕАЗС и ОДКБ. В СНГ вступать уже нет смысла, на него и сам Кремль после 2014 г. смотрит как на атавизм, поскольку придумал себе ЕАЗС.

Реализацию этого сценария сильно осложнила интервенция РФ в Украину в 2014 г. Она вызвала у грузин волну солидарности с Украиной, а "Мечта" не могла противостоять ей в открытую, так как находилась у власти чуть больше года. В "Мечте", сшитой на скорую руку из разных групп и личностей, были и свои разногласия. Упрочению "Мечты" помог перезагрузчик Обама. Буш-младший осенью 2008 г. во время президентских выборов не решился на военный конфликт с РФ, а сменивший его Обама в феврале 2009 г. полностью закрыл эту тему руками Саркози. В 2014 г. Обама это повторил с Украиной, но уже руками Меркель и Олланда. В результате все в Грузии, и не только там, сделали соответствующие выводы.

К 2022 г. "Мечта" уже настолько уверенно себя чувствовала, что могла позволить себе не только не вводить санкции против РФ, но и публично приглашать в Грузию из Москвы чиновников и попов. За 12 лет "Мечта" не только не приблизила страну к членству в ЕС и НАТО, о чём постоянно говорила, поскольку это хочет слышать более 80% грузин, но и сделала что смогла, чтобы отдалить этот день. Экономических успехов у "Мечты" тоже нет, уровень цен и благосостояния в Грузии вполне сопоставим с Арменией, находящейся в полублокаде. При этом демократов и патриотов репрессирую, достаточно указать на Саакашвили, и высок уровень административного произвола, чем всегда сопровождается авторитаризм. В результате многим украинцам понятны причины восстания, идущего в Грузии.

Непонятно только зачем "Мечта" вполне целенаправленно довела Грузию до него.

В "Мечте" после эксперимента в октябре с законом "Об иноагентах" должны были ясно понять, что вот этого точно делать нельзя. Неизбежное поражение на выборах в октябре не было катастрофой для неё. Если бы "Мечта" сейчас ничего не делала, а ближе к выборам включила админресурс, то могла бы рассчитывать на 30% или 15% голосов, как получили регионалы соответственно после Майданов 2004 и 2014 г. В этом случае "Мечта" могла бы спокойно прожить в парламенте до выборов 2028 г. в качестве крупной ретроградной и оппозиционной партии, прежде чем совсем исчезнуть. Разумеется, если бы не устроила в октябре на выборах какие-то суперфальсификации, что вызвало бы восстание по образцу 2004 г. в Украине, но с более неопределённым исходом. Однако, и в этом случае "Мечта" могла вполне остаться в парламенте, поскольку это не президентские выборы.

Вместо этого "Мечта" целенаправленно спровоцировала восстание, не дожидаясь осени и не прибегая к фальсификациям и админресурсу. То есть, сделала то, чего не сделала бы ни одна партия, находясь в трезвом уме и здравой памяти. Поскольку с тем и другим у неё всё в норме, то причину этой алогичности надо искать в кремле, политическим проектом которого она изначально была. На это указывает также появление в Тбилиси на митинге в поддержку "Мечты" её теневого начальника Иванишвили с московскими нарративами. Но у Иванишвили даже среди электората "Мечты" слишком токсичная репутация, чтобы так тупо палиться. Из Украины это выглядит, как если бы сейчас в Киеве появился медведчук и на митинге призвал объединиться с РФ в походе против "сатанистов Запада".

В Тбилиси на Иванишвили отреагировали аналогично, судя по тому, что митинг с ним прошёл 29 апреля и после этого восстание лишь расширилось. Светить Иванишвили на митинге, который давно держится в тени и управляет "Мечтой" через своих агентов, мог только дебил или провокатор. Это как махать красной тряпкой перед быком. Явно это было не идеей его политтехнологов, а приказом из Москвы, который Иванишвили не мог саботировать, сославшись на простуду.

Поэтому логичен вопрос, зачем Москве восстание в Грузии, новый всплеск которого произойдёт около 17-18 мая, когда "Мечта" может принять в третьем чтении закон "Об иноагентах". Зурабишвили уже заявила, что не подпишет его. У "Мечты", если в ней не произойдёт раскол, достаточно голосов, чтобы преодолеть вето, но это может привести к перерастанию восстания в революцию. Пойдут ли на это Москва и "Мечта" – спорный вопрос, поскольку у них есть ещё поле для манёвров и их интерес не во всё совпадает.

Уверенно можно сказать лишь то, что Москва сознательно спровоцировала в Грузии восстание и создала ситуацию конфликта между гражданским обществом и государством. Во всяком случае, так принято называть подобные ситуации, если опустить некоторые нюансы, особенно те, что свойственны демократическим социумам.

Вопрос, до какой стадии Москва хочет обострить этот конфликт в Грузии и зачем это ей именно сейчас.

Можно предложить несколько вариантов ответов, исходя из желания Москва утвердить в Грузии "русский порядок", из логики информационных войн, из близости выборов, из геополитики, и просто из того, что московиты не могут пройти мимо ветки с яблоками, свешивающейся из-за забора на улицу, чтобы не сорвать. Почти все они будут истинной, особенно в контексте звучащих из Госдумы советов Кремлю направить войска в Грузию для защиты граждан РФ и их собственности. Именно так Москва в 2006 г. оправдывала ввод десантников РФ в Бишкек во время кыргызской Революции тюльпанов.

Но есть смысл добавить к ним и такой ответ, Москва в Грузии репетирует конфликт общества с государством с прицелом на Украину. В Москве любят рассуждать о теории управляемого хаоса, но одно дело рассуждать, и совсем другое практика.

Марафоны в Украине с принятием закона о мобилизации и запрете РПЦ, ловля так сказать уклонистов за рубежом, "шуточки" от Безуглой и многое другое выглядят как махание в Грузии красной тряпкой марафона с "иноагентами". При этом руководство ГУР всё чаще рассказывает про майдановцев, засланных из Москвы.

Вне сомнений, Москве нужен конфликт в Украине между гражданским обществом и государством, но она не уверена, что сможет им управлять, поэтому осторожничает и тренируется на Грузии, где апробирует свою модель так называемой "консервативной революции". Именно такие нарративы Иванишвили и озвучил на митинге, рассуждая об идущей с Запада в Грузию пагубной пропаганде ЛГБТ и наркотиков, которым призвал противопоставить некие "традиционные ценности". В общем, все на борьбу с голыми сиськами и сигаретами за здоровый образ жизни и истинное православие. Гитлер тоже был за так называемый здоровый образ жизни, не пил и не курил, в отличие от Черчилля, культивировал массовый спорт и почти не ел мяса.

Москва уже несколько лет пытается позиционировать себя как хранительницу неких традиционных ценностей и передовой отряд борьбы уже за них, а не коммунизм. Борьба за возврат к ним и является смыслом "консервативных революций", а их эталоном считается "исламская революция" 1979 г. в Иране. Слово "сатанисты" Москва взяла в 2022 г. именно из нарратива иранских исламистов, но не признаётся в плагиате. Зато обещает вернуть к "традиционным ценностям" Америку и Европу, испорченные либералами, демократией и вседозволенностью. При этом градус борьбы за эти ценности в Москве 10 лет находится в прямой зависимости от ситуации на российско-украинской фронте.

В контексте того, что в кремле теперь читаю не Маркса и либералов, а всё, что могут найти по "консервативным революциям", полезно рассматривать и действия Москвы в Грузии. Наиболее вероятно, она не будет доводить конфликт в Грузии до революции и постарается откатить назад с "иноагентами". "Мечта", опираясь на это закон, уже не может отстранить патриотов и демократов от участия в выборах, но будет обзывать их "иноагентами".

Для Москвы тоже выгодней вызвать протесты в Грузии фальсификациями на выборах осенью за неделю до дня голосования в США, а до того поддерживать градус и учиться управлять хаосом с прицелом применить опыт в Украине. Но не факт, что это у кремля получится, судя по тому, как медведчуковский 112 телеканал делал стримы с Майдана, а Москва смогла выжать лишь минимум из этой спецоперации.