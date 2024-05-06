Москва экспериментирует в Грузии с прицелом на Украину

Правящая "Грузинская мечта" зачем-то упорно провоцирует с октября 2023 г. восстание против себя, навязывая кальку закона РФ "Об иноагентах" за полгода до выборов. Это выглядит как политическое самоубийство, но российский олигарх с грузинской фамилией Иванишвили, управляющий Грузией через "Мечту", не похож на самоубийцу. Не похожи на самоубийц и его кремлёвские хозяева. Тогда зачем всё это?

На этот вопрос 20 апреля ответил её председатель Ираклий Гарибашвили. Он заявил, Грузия не готова к вступлению в ЕС и ей предстоит ещё многое для этого сделать, что тоже займёт много времени. Евросоюз, по его утверждению, тоже не готов принять её в свои члены в ближайшее время. Он дал Грузии в декабре 2023 г. ЕС статус кандидата и на этом на долгие годы всё. Из этого постулата он делает вывод, нужно срочно принять закон "Об иноагентах", который уничтожит демократию и подождать, когда за это достижение Грузию примут в ЕС. Когда примут, тогда "Мечта" на следующий день его и отменит или исправит. Гарибашвили пять лет был премьер-министром, ни на шаг не продвинул Грузию в ЕС, и теперь намекает, поскольку её примут туда нескоро, то надо интегрироваться в РФ. При этом сама "Мечта" отказывается зарегистрироваться как агент РФ по её же закону "Об иноагентах".

Очень показательно, что "Мечта" первую попытку навязать его сделала в октябре 2023 г. синхронно с принятием закона, запрещающего устанавливать палатки, трибуны и другие конструкции во время митингов, скопировав это из законов РФ. Под "другие конструкции" попадают и баррикады, но "Мечта" не стала упоминать их. Тогда же Нацбанк заявил, что будет применять антивоенные санкции Великобритании, США и ЕС только к гражданам Грузии, и не будет применять их к гражданам РФ, ведущим бизнес в Грузии.

Всё это происходило на фоне провальных попыток "Мечты" объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили за то, что ездила и звонила в Европу с целью добиться для Грузии статус кандидата в ЕС. "Мечта" так сосредоточилась на борьбе с Зурабишвили, что не успела широко применить украинский опыт запрета депутатам от оппозиции ездить в Европу и Америку.

В итоге, Грузия вместе с Молодовой и Украиной получила 14 декабря статус страны-кандидат вопреки очевидному противодействию "Мечты". Получила несмотря на то, что формалисты и агенты Москвы в политикуме Евросоюзе прямо говорили – в Грузии очень сильны авторитарные тенденции, "Мечта" заглядывает в рот Кремлю, а экономика требует корректив. Но на этот раз в политикуме ЕС практики реалисты победили профессоров методистов.

В декабре 2023 г. авторитаристы из "Мечты" и Москва проиграли силам демократии сражение за Грузию, а 26 октября 2024 г. должны пройти парламентские выборы. После провала с импичментом Зурабишвили, "иноагентами", наплыва московитов в Грузию с осени 2022 г., скандалов с прошлыми выборами 2020 г. и 12 лет бесцветного правления монобольшинства "Мечты" у неё нет шанса стать ещё на четыре года правящей партией. Осенью на выборах "Мечта" совсем в ноль не уйдёт, но никто в коалицию с ней не войдёт. В "Мечте" это знают, поэтому химичили с проходным барьером в парламент. Хотели его сделать нулевым, но это вызвало хохот, и в итоге сошлись на 1%. В "Мечте" надеются, что с десяток её сателлитов партий-однодневок наберёт по 1% и с ними можно будет создать коалицию. "Мечта" также проталкивает электронное голосование по образцу РФ, зная, как оно помогает авторитаризму.

У "Мечты", в отличие от украинских регионалов, нет кого-то типа коммунистов или Блока Литвина и Соцпартии, с кем можно создать коалицию. Отпочкование от неё нового политпроекта тоже не может изменить ситуацию, подобно тому, как это было 2012 г., когда за полгода до выборов в атмосфере кризиса доверия к партии Саакашвили был запущен через Иванишвили политпроект "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". По сути, это была реализация той широкой коалиции, о которой до 2010 г. сговаривались БЮТ и регионалы. В Украине этот проект не реализовался, а в Грузии реализовался, и грустно прожил 12 лет.

Во время своего моноправления "Мечта" переименовала Грузию в Сакартвело. Это выглядело очень патриотично, но на практике привело к отзыву из международных судов всех иски к РФ за вторжение 2008 г. Иски пришлось подавать по новой, поскольку в них было указано, что РФ напала на Грузию, а не на Сакартвело. В результате "Мечта" за 12 лет ничего не добилась в судах, что для Грузии, возможно, и к лучшему.

Если бы "Мечта" получила позитивные решения по своим искам, то очень вероятно, что она вместе с Москвой обнулила бы их. Москва выплатила бы какие-то компенсации семьям погибших и пострадавших от нападения 2008 г., обязав их предоставить десятки справок, и пообещала бы что-то отстроить и проинвестировать. Москва с удовольствием сделала бы это, получив взамен у "Мечты" прощение всех обид и отказ от 20% территории Грузии навсегда. Москва не только закрыла бы для себя тему войны 2008 г., но и плотно вошла бы в экономику Грузии. В перспективе можно было говорить с ней и о вступлении Грузии в "таёжный союз" ЕАЗС и ОДКБ. В СНГ вступать уже нет смысла, на него и сам Кремль после 2014 г. смотрит как на атавизм, поскольку придумал себе ЕАЗС.

Реализацию этого сценария сильно осложнила интервенция РФ в Украину в 2014 г. Она вызвала у грузин волну солидарности с Украиной, а "Мечта" не могла противостоять ей в открытую, так как находилась у власти чуть больше года. В "Мечте", сшитой на скорую руку из разных групп и личностей, были и свои разногласия. Упрочению "Мечты" помог перезагрузчик Обама. Буш-младший осенью 2008 г. во время президентских выборов не решился на военный конфликт с РФ, а сменивший его Обама в феврале 2009 г. полностью закрыл эту тему руками Саркози. В 2014 г. Обама это повторил с Украиной, но уже руками Меркель и Олланда. В результате все в Грузии, и не только там, сделали соответствующие выводы.

К 2022 г. "Мечта" уже настолько уверенно себя чувствовала, что могла позволить себе не только не вводить санкции против РФ, но и публично приглашать в Грузию из Москвы чиновников и попов. За 12 лет "Мечта" не только не приблизила страну к членству в ЕС и НАТО, о чём постоянно говорила, поскольку это хочет слышать более 80% грузин, но и сделала что смогла, чтобы отдалить этот день. Экономических успехов у "Мечты" тоже нет, уровень цен и благосостояния в Грузии вполне сопоставим с Арменией, находящейся в полублокаде. При этом демократов и патриотов репрессирую, достаточно указать на Саакашвили, и высок уровень административного произвола, чем всегда сопровождается авторитаризм. В результате многим украинцам понятны причины восстания, идущего в Грузии.

Непонятно только зачем "Мечта" вполне целенаправленно довела Грузию до него.

В "Мечте" после эксперимента в октябре с законом "Об иноагентах" должны были ясно понять, что вот этого точно делать нельзя. Неизбежное поражение на выборах в октябре не было катастрофой для неё. Если бы "Мечта" сейчас ничего не делала, а ближе к выборам включила админресурс, то могла бы рассчитывать на 30% или 15% голосов, как получили регионалы соответственно после Майданов 2004 и 2014 г. В этом случае "Мечта" могла бы спокойно прожить в парламенте до выборов 2028 г. в качестве крупной ретроградной и оппозиционной партии, прежде чем совсем исчезнуть. Разумеется, если бы не устроила в октябре на выборах какие-то суперфальсификации, что вызвало бы восстание по образцу 2004 г. в Украине, но с более неопределённым исходом. Однако, и в этом случае "Мечта" могла вполне остаться в парламенте, поскольку это не президентские выборы.

Вместо этого "Мечта" целенаправленно спровоцировала восстание, не дожидаясь осени и не прибегая к фальсификациям и админресурсу. То есть, сделала то, чего не сделала бы ни одна партия, находясь в трезвом уме и здравой памяти. Поскольку с тем и другим у неё всё в норме, то причину этой алогичности надо искать в кремле, политическим проектом которого она изначально была. На это указывает также появление в Тбилиси на митинге в поддержку "Мечты" её теневого начальника Иванишвили с московскими нарративами. Но у Иванишвили даже среди электората "Мечты" слишком токсичная репутация, чтобы так тупо палиться. Из Украины это выглядит, как если бы сейчас в Киеве появился медведчук и на митинге призвал объединиться с РФ в походе против "сатанистов Запада".

В Тбилиси на Иванишвили отреагировали аналогично, судя по тому, что митинг с ним прошёл 29 апреля и после этого восстание лишь расширилось. Светить Иванишвили на митинге, который давно держится в тени и управляет "Мечтой" через своих агентов, мог только дебил или провокатор. Это как махать красной тряпкой перед быком. Явно это было не идеей его политтехнологов, а приказом из Москвы, который Иванишвили не мог саботировать, сославшись на простуду.

Поэтому логичен вопрос, зачем Москве восстание в Грузии, новый всплеск которого произойдёт около 17-18 мая, когда "Мечта" может принять в третьем чтении закон "Об иноагентах". Зурабишвили уже заявила, что не подпишет его. У "Мечты", если в ней не произойдёт раскол, достаточно голосов, чтобы преодолеть вето, но это может привести к перерастанию восстания в революцию. Пойдут ли на это Москва и "Мечта" – спорный вопрос, поскольку у них есть ещё поле для манёвров и их интерес не во всё совпадает.

Уверенно можно сказать лишь то, что Москва сознательно спровоцировала в Грузии восстание и создала ситуацию конфликта между гражданским обществом и государством. Во всяком случае, так принято называть подобные ситуации, если опустить некоторые нюансы, особенно те, что свойственны демократическим социумам.

Вопрос, до какой стадии Москва хочет обострить этот конфликт в Грузии и зачем это ей именно сейчас.

Можно предложить несколько вариантов ответов, исходя из желания Москва утвердить в Грузии "русский порядок", из логики информационных войн, из близости выборов, из геополитики, и просто из того, что московиты не могут пройти мимо ветки с яблоками, свешивающейся из-за забора на улицу, чтобы не сорвать. Почти все они будут истинной, особенно в контексте звучащих из Госдумы советов Кремлю направить войска в Грузию для защиты граждан РФ и их собственности. Именно так Москва в 2006 г. оправдывала ввод десантников РФ в Бишкек во время кыргызской Революции тюльпанов.

Но есть смысл добавить к ним и такой ответ, Москва в Грузии репетирует конфликт общества с государством с прицелом на Украину. В Москве любят рассуждать о теории управляемого хаоса, но одно дело рассуждать, и совсем другое практика.

Марафоны в Украине с принятием закона о мобилизации и запрете РПЦ, ловля так сказать уклонистов за рубежом, "шуточки" от Безуглой и многое другое выглядят как махание в Грузии красной тряпкой марафона с "иноагентами". При этом руководство ГУР всё чаще рассказывает про майдановцев, засланных из Москвы.

Вне сомнений, Москве нужен конфликт в Украине между гражданским обществом и государством, но она не уверена, что сможет им управлять, поэтому осторожничает и тренируется на Грузии, где апробирует свою модель так называемой "консервативной революции". Именно такие нарративы Иванишвили и озвучил на митинге, рассуждая об идущей с Запада в Грузию пагубной пропаганде ЛГБТ и наркотиков, которым призвал противопоставить некие "традиционные ценности". В общем, все на борьбу с голыми сиськами и сигаретами за здоровый образ жизни и истинное православие. Гитлер тоже был за так называемый здоровый образ жизни, не пил и не курил, в отличие от Черчилля, культивировал массовый спорт и почти не ел мяса.

Москва уже несколько лет пытается позиционировать себя как хранительницу неких традиционных ценностей и передовой отряд борьбы уже за них, а не коммунизм. Борьба за возврат к ним и является смыслом "консервативных революций", а их эталоном считается "исламская революция" 1979 г. в Иране. Слово "сатанисты" Москва взяла в 2022 г. именно из нарратива иранских исламистов, но не признаётся в плагиате. Зато обещает вернуть к "традиционным ценностям" Америку и Европу, испорченные либералами, демократией и вседозволенностью. При этом градус борьбы за эти ценности в Москве 10 лет находится в прямой зависимости от ситуации на российско-украинской фронте.

В контексте того, что в кремле теперь читаю не Маркса и либералов, а всё, что могут найти по "консервативным революциям", полезно рассматривать и действия Москвы в Грузии. Наиболее вероятно, она не будет доводить конфликт в Грузии до революции и постарается откатить назад с "иноагентами". "Мечта", опираясь на это закон, уже не может отстранить патриотов и демократов от участия в выборах, но будет обзывать их "иноагентами".

Для Москвы тоже выгодней вызвать протесты в Грузии фальсификациями на выборах осенью за неделю до дня голосования в США, а до того поддерживать градус и учиться управлять хаосом с прицелом применить опыт в Украине. Но не факт, что это у кремля получится, судя по тому, как медведчуковский 112 телеканал делал стримы с Майдана, а Москва смогла выжать лишь минимум из этой спецоперации.