Климатические вызовы: эксперт предупредил о последствиях аномального потепления для Украины

Климатические изменения уже ощутимо сказываются на территории Украины. Хотя некоторые их последствия проявятся только со временем.

Об этом в интервью рассказал академик НАН Украины, эколог и геоботаник Яков Дидух. Например, в 2019-2020 годах зимы были аномально теплыми, и мы сразу зафиксировали случаи цветения отдельных растений в зимний период. Есть изменения, которые проявляются быстро, среднесрочные процессы, а некоторые последствия мы увидим только через десятилетия, отметил ученый.

Эколог отметил, что повышение средней температуры на 2-2,5 градуса станет настоящей катастрофой для растительного мира Украины. Это, по его словам, приведет к изменениям около 30% естественных группировок, где некоторые из них могут потерять свою структуру.

"Часть растений может переместиться в более влажные регионы, но не имеющие возможности перемещения – например, в высокогорьях Карпат или болотах – просто исчезнут", – пояснил академик НАН.

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Что касается рододендрона ("красной руты"), произрастающего на высокогорьях Карпат, то он считает, что это растение вряд ли полностью исчезнет. Ее территории могут сократиться, но все еще есть места, куда она может переместиться.

Дидух также ответил на вопрос, через какое время среднегодовая температура может повыситься на 2,5 градуса, ссылаясь на прогнозы климатологов.

"Климатологи предлагают различные варианты развития событий, но большинство считают, что такое повышение может произойти уже после 2050 года. Важно, что суша нагревается быстрее океанов, и это также влияет на растительный мир. Растения пытаются адаптироваться к изменениям, но не сразу реагируют на повышение температуры. При этом опосредованное влияние климата из-за изменений в почве.

Также Дидух подчеркнул, что изменение климата не сводится к повышению температуры. Немаловажным фактором является также количество и распределение осадков.

"Осадки оказывают большое влияние на почвообразующие, химические и микробиологические процессы в почве. Климат, в этом случае, выступает как триггер для многочисленных экологических изменений", – отметил он.

Эколог объяснил, что изменения в лесных экосистемах могут проявляться очень медленно, иногда задерживаясь на десятки или даже сотни лет. Зато травяные растения реагируют гораздо быстрее.

"Мы уже наблюдаем реальные проявления климатических изменений: в Карпатах активно усыхают ельники, на Полесье – сосновые леса, а из-за ухудшения условий для роста десен начали поражать болезни. Многие южные виды растений продвигаются на север, тогда как лишь несколько северных видов двигаются к югу", – подытожил эколог.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украину ждет аномально жаркое лето.

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