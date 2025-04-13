Кліматичні виклики: експерт попередив про наслідки аномального потепління для України

Кліматичні зміни вже відчутно позначаються на території України. Хоча деякі їхні наслідки проявляться лише з часом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів академік НАН України, еколог та геоботанік Яків Дідух. Наприклад, у 2019–2020 роках зими були аномально теплими, і ми одразу зафіксували випадки цвітіння окремих рослин у зимовий період. Є зміни, які проявляються швидко, є середньострокові процеси, а деякі наслідки ми побачимо лише через десятиліття, зазначив науковець.

Еколог зазначив, що підвищення середньої температури на 2-2,5 градуса стане справжньою катастрофою для рослинного світу України. Це, за його словами, призведе до змін у близько 30% природних угруповань, де деякі з них можуть втратити свою структуру.

"Частина рослин може переміститися в більш вологі регіони, але ті, що не мають можливості переміщення –наприклад, у високогір'ях Карпат чи болотах – просто зникнуть", – пояснив академік НАН.

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Що стосується рододендрону ("червоної рути"), що росте на високогір'ях Карпат, то він вважає, що ця рослина навряд чи повністю зникне. Її території можуть скоротитися, але все ще є місця, куди вона може переміститися.

Дідух також відповів на питання, через який час середньорічна температура може підвищитися на 2,5 градуса, посилаючись на прогнози кліматологів.

"Кліматологи пропонують різні варіанти розвитку подій, але більшість вважають, що таке підвищення може статися вже після 2050 року. Важливо, що суша нагрівається швидше за океани, і це також впливає на рослинний світ. Рослини намагаються адаптуватися до змін, але не одразу реагують на підвищення температури. При цьому опосередкований вплив клімату через зміни в ґрунтових процесах та вологу набагато сильніший, ніж безпосередня зміна температури", – підкреслив експерт.

Також Дідух наголосив, що зміна клімату не зводиться лише до підвищення температури. Важливим фактором є також кількість і розподіл опадів.

"Опади мають великий вплив на ґрунтоутворювальні, хімічні та мікробіологічні процеси в ґрунті. Клімат, у цьому випадку, виступає як тригер для численних екологічних змін", – зазначив він.

Еколог пояснив, що зміни в лісових екосистемах можуть проявлятися дуже повільно, інколи затримуючись на десятки або навіть сотні років. Натомість трав'яні рослини реагують набагато швидше.

"Ми вже спостерігаємо реальні прояви кліматичних змін: в Карпатах активно всихають ялинники, на Поліссі –соснові ліси, а через погіршення умов для росту ясен почали вражати хвороби. Чимало південних видів рослин просуваються на північ, тоді як лише кілька північних видів рухаються на південь", – підсумував еколог.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Україну чекає аномально спекотне літо.

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