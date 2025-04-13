Неявка по повестке: я в каких случаях можно избежать штрафа

Во время военного положения за несоблюдение требований мобилизации могут налагаться штрафы. В то же время, территориальные центры комплектования (ТЦК и СП) должны действовать в пределах четко установленных сроков.

О том, когда ответственность уже не наступает и могут ли штрафовать без участия лица, РБК-Украина объяснила адвокат объединения "Актум" Елизавета Коробейникова.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение военного учета

Согласно статье 210 КУоАП, за нарушение правил военного учета призывниками, военнообязанными или резервистами могут налагаться следующие штрафы:

Первый случай нарушения – от 3 400 до 5 100 грн;

– от 3 400 до 5 100 грн; Повторное нарушение в течение года – от 5 100 до 8 500 грн;

– от 5 100 до 8 500 грн; В особый период – от 17 000 до 25 500 грн;

– от 17 000 до 25 500 грн; Повторное нарушение в особый период :

: для граждан – от 8 500 до 11 900 грн;



для должностных лиц – от 25 500 до 34 000 грн;

Нарушения статьи 210-1 - штрафы могут достигать 51 000 грн.

Когда могут не оштрафовать за неявку

Согласно ч. 7 ст. 38 КУоАП:

Штраф за административное нарушение можно наложить не позднее 3 месяцев со дня обнаружения ;

; Но не позднее 1 года с момента совершения.

Судебная практика доказывает, что нарушения военного учета не считаются продолжающимися – если вы не исполнили обязанность в установленный срок (например, не явились по повестке), это фиксируется как разовый факт нарушения.

Что говорят суды

Судебные решения по этой теме противоречивы:

VIII апелляционный админсуд по делу №439/1753/24 (от 05.12.2024) отменил постановление из-за того, что истек срок наложения штрафа .

по делу №439/1753/24 (от 05.12.2024) отменил постановление из-за того, что . В другом деле (№127/29509/24 от 26.11.2024) суд признал нарушение как продолжающееся и не отменил штраф, поскольку обязанности не были исполнены до момента выявления нарушения.

Следовательно, сроки наложения штрафа зависят от толкования судом характера правонарушения.

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Могут ли штрафовать без вашего присутствия

Да. В некоторых случаях протокол не составляется, а решение о штрафе выносится без участия лица. Согласно ст. 258 КУоАП, во время военного положения ТЦК имеют право налагать штрафы по статьям 210 и 210-1 без предварительного составления протокола.

Однако даже в таком случае лицо должно быть должным образом уведомлено. Если повестка поступила с нарушениями или не была вручена, суды иногда отменяют штрафы.

А если дело откроют с опозданием?

Если истек год с момента совершения нарушения или три месяца с момента его выявления, дело не могут открыть или закрыть (п.7 ст. 247 КУоАП).

А что с уголовной ответственностью?

Самая распространенная уголовная статья – ст. 336 УК (уклонение от призыва во время мобилизации). За ней предусмотрено от 3 до 5 лет заключения. Но через 10 лет с момента совершения нарушения лицо освобождается от ответственности (ст. 49 УКУ).

Напомним, мы уже писали, сохраняется ли за военным рабочее место и зарплата.

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