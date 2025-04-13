Неявка по повістці: я яких випадках можна уникнути штрафу

Під час воєнного стану за недотримання вимог мобілізації можуть накладатися штрафи. Водночас територіальні центри комплектування (ТЦК та СП) мають діяти в межах чітко встановлених строків.

Про те, коли відповідальність вже не настає, і чи можуть штрафувати без участі особи, РБК-Україна пояснила адвокатка об’єднання "Актум" Єлизавета Коробейнікова.

Які штрафи передбачені за порушення військового обліку

Відповідно до статті 210 КУпАП, за порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами можуть накладатися такі штрафи:

Перший випадок порушення — від 3 400 до 5 100 грн;

— від 3 400 до 5 100 грн; Повторне порушення протягом року — від 5 100 до 8 500 грн;

— від 5 100 до 8 500 грн; В особливий період — від 17 000 до 25 500 грн;

— від 17 000 до 25 500 грн; Повторне порушення в особливий період :

: для громадян — від 8 500 до 11 900 грн;



для посадових осіб — від 25 500 до 34 000 грн;

Порушення статті 210-1 — штрафи можуть сягати 51 000 грн.

Коли можуть не оштрафувати за неявку

Згідно з ч. 7 ст. 38 КУпАП:

Штраф за адміністративне порушення можна накласти не пізніше 3 місяців з дня виявлення ;

; Але не пізніше 1 року з моменту вчинення.

Судова практика доводить, що порушення військового обліку не вважаються триваючими — якщо ви не виконали обов’язок у встановлений термін (наприклад, не з’явилися за повісткою), це фіксується як разовий факт порушення.

Що кажуть суди

Судові рішення з цієї теми суперечливі:

VIII апеляційний адмінсуд у справі №439/1753/24 (від 05.12.2024) скасував постанову через те, що минув строк накладення штрафу .

у справі №439/1753/24 (від 05.12.2024) скасував постанову через те, що . В іншій справі (№127/29509/24 від 26.11.2024) суд визнав порушення як триваюче і не скасував штраф, оскільки обов’язки не були виконані до моменту виявлення порушення.

Отже, строки накладення штрафу залежать від тлумачення судом характеру правопорушення.

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Чи можуть штрафувати без вашої присутності

Так. У деяких випадках протокол не складається, а рішення про штраф виноситься без участі особи. Згідно зі ст. 258 КУпАП, під час воєнного стану ТЦК мають право накладати штрафи за статтями 210 та 210-1 без попереднього складення протоколу.

Проте навіть у такому випадку особа має бути належним чином повідомлена. Якщо повістка надійшла з порушеннями або не була вручена, суди іноді скасовують штрафи.

А якщо справу відкриють із запізненням?

Якщо минув рік з моменту вчинення порушення або три місяці з моменту його виявлення, справу не можуть відкрити або мають закрити (п.7 ст. 247 КУпАП).

А що з кримінальною відповідальністю?

Найпоширеніша кримінальна стаття — ст. 336 ККУ (ухилення від призову під час мобілізації). За нею передбачено від 3 до 5 років ув’язнення. Але через 10 років з моменту вчинення порушення, особа звільняється від відповідальності (ст. 49 ККУ).

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