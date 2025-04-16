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Війна в Україні

Як сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн: пояснення Міноборони

Ціхоцька Марія

Як сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн: пояснення Міноборони
Громадяни, які допустили порушення вимог військового обліку, можуть здійснити оплату штрафу без потреби відвідувати держустанови особисто.

Міністерство оборони України надало роз’яснення щодо того, як можна сплатити штраф за порушення військового обліку через онлайн-сервіс "Резерв+", який використовується в межах мобілізаційних заходів. Громадяни, які допустили порушення вимог військового обліку, можуть здійснити оплату штрафу без потреби відвідувати держустанови особисто.

Для цього потрібно авторизуватися в електронному кабінеті на платформі "Резерв+" та ознайомитися з детальною інформацією про правопорушення. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яку цитує пресслужба відомства.

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Після цього система автоматично надає користувачу відповідні реквізити для сплати. Платіж можна здійснити за допомогою банківських сервісів, зокрема через застосунки або онлайн-банкінг. Підтвердження про оплату також можна завантажити у кабінеті, що спрощує подальшу комунікацію з ТЦК.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з викладачів та студентів не підлягає мобілізації.

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Війна в Україні