До 10 тисяч гривень на день народження: хто з українських пенсіонерів отримає виплату

Пенсіонери отримуватимуть одноразову фінансову допомогу до дня свого народження від держави. Хто зможе скористатися цією підтримкою та які суми передбачено у 2025 році – читайте далі.

Так, у Мукачеві, що на Закарпатті, частина пенсіонерів може розраховувати на грошову допомогу до дня народження. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Мукачівську міську раду.

Остаточне рішення щодо списків отримувачів ухвалює міський голова. У Мукачеві одноразову фінансову допомогу надають мешканцям поважного віку, які святкують ювілей після досягнення 85 років:

у 85 років – 3000 грн;

у 90 років – 5000 грн;

у 95 років – 7000 грн;

у 100 років – 10 000 грн.

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Згідно з розпорядженням, ювілейні виплати мають бути здійснені протягом трьох місяців від моменту досягнення відповідного віку. Це передбачено Програмою додаткового соціально-медичного захисту на 2024–2026 роки.

Подібні програми діють і в інших українських містах. Щоб з'ясувати, чи передбачена така допомога у вашому регіоні, слід звернутися до органів місцевої влади або до управління соцзахисту.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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