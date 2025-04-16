Армія РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, є поранені (фото)

У ніч на 16 квітня Одеса знову зазнала атаки з боку російських військ. Цього разу ворог застосував ударні безпілотники, які вразили об'єкти цивільної інфраструктури.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки зафіксовані пошкодження житлових будинків та складських приміщень. У деяких районах міста виникли пожежі.

"Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема сталося загоряння житлового будинку. Інформація про постраждалих уточнюється", — зазначив Кіпер у своєму зверненні.

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Згодом ситуацію прокоментував і міський голова Одеси Геннадій Труханов. За його словами, удари безпілотників зачепили як житловий сектор, так і господарські об’єкти.

Оновлена інформація від ДСНС станом на 05:25 ранку: внаслідок нічної атаки постраждали троє людей. Їм надається необхідна допомога.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків та Київщину.

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