Чи повернеться ще зима в Україну: синоптикиня розповіла, чи варто чекати снігу

В Україні сніг більше не прогнозується. Погодні умови поступово змінюються у бік стабільного потепління.

Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі для УНІАН. Відповідаючи на запитання щодо можливих снігопадів у найближчому майбутньому, фахівчиня зазначила:"На сніг ми вже не чекаємо. Його випадання завершено. Можливо, ще трохи залишилося у високогірних районах Карпат, але навіть там він активно тане".

Як пояснила Птуха, у наступні дні в атмосферних процесах на території України спостерігатиметься позитивна динаміка – з акцентом на потепління.

"Температура поступово зростатиме не лише вдень, але й уночі. Денний температурний режим стане справді весняним – м’яким і комфортним", – додала метеорологиня.

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У більшості регіонів України погоду визначатиме зона високого атмосферного тиску, що сприятиме переважно сухій погоді та мінімальній кількості опадів.

"Лише 15 квітня на незначні опади можуть розраховувати Закарпаття й Прикарпаття, а 16-го – західні області. Це будуть легкі дощі короткочасного характеру, типові для теплої пори року. Весняні, слабкі", – повідомила синоптикиня.

Температура вдень триматиметься в межах +15...+20°C, хоча на Закарпатті та в прибережних зонах буде трохи прохолодніше – близько +10...+15°C.

"Вже 16 та 17 квітня нічні температури становитимуть від +3° до +10°, а денні – піднімуться до +17...+22°. У другій половині тижня в західних областях місцями можливе потепління аж до +25°C", – додала експертка.

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