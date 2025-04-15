Україна опиниться під впливом антициклону: синоптики попередили, чого чекати від погоди найближчими днями

На цьому тижні в Україні прогнозується переважно тепла та суха погода. За словами синоптика, до завершення другої декади квітня очікується помітне підвищення температури повітря, а опади майже не передбачаються по всій території країни.

Про це повідомив метеоексперт Ігор Кібальчич у коментарі для Метеопрог. "Через формування стійкого антициклону над Східною Європою більшість регіонів України матимуть сприятливі погодні умови протягом усього тижня", – зазначив Кібальчич.

Температурні показники зростатимуть поступово, нічні заморозки припиняться, а небо буде здебільшого ясним. Невеликі дощі можливі лише локально – у західних та подекуди південних областях.

Прогноз на 15 квітня

У вівторок, за словами синоптика, в Україні збережеться тепла та здебільшого суха погода. Лише ввечері та ближче до кінця дня на крайньому заході країни можливі дощі. Вітер очікується зі швидкістю 5–12 м/с, місцями в західних регіонах – пориви до 15–20 м/с. У нічний час температура становитиме +4...+9 °С, а подекуди на південному заході можливі заморозки до -2 °С. Удень повітря прогріється до +14…+19 °С, у Закарпатті та на морському узбережжі буде дещо прохолодніше – +9…+14 °С.

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Погода на 16 квітня

"У середу, 16 квітня, дощі й хмарність очікуються на заході України", – повідомив синоптик Ігор Кібальчич. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Вночі прогнозується +5…+10 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16…+21 °С. У Криму, Приазов’ї та західних регіонах денна температура буде дещо нижчою – +10…+15 °С.

Загальний прогноз на тиждень

Метеоролог Наталка Діденко також підтверджує, що Україну очікує стабільно тепла весняна погода. За її прогнозом, до самого Великодня по всій країні зберігатиметься комфортна температура, з мінімальними опадами – лише на заході ймовірні періодичні дощі.

Раніше ми розповідали про прогноз погоди в Україні на 15 квітня.

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