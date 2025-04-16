Прихована небезпека: чому варто позбутися заводських пластикових накладок на авто

Пластикові накладки досить часто встановлюють на кузов автомобіля. Вони слугують як для поліпшення зовнішнього вигляду та аеродинамічних властивостей, так і для захисту окремих ділянок кузова від механічних ушкоджень і ударів.

Проте експерти не рекомендують використовувати подібні елементи. Про це пише UAportal з посиланням на SUV News.

Яку шкоду можуть завдати кузову встановлені накладки

Експерти зазначають, що у місцях, де кріпляться пластикові елементи, нерідко порушується заводське антикорозійне покриття. У результаті метал лишається відкритим і може швидко почати іржавіти.

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Крім того, під такими накладками часто накопичуються пил, пісок, хімічні реагенти та волога, що прискорює руйнування фарби та сприяє виникненню корозії.

Як запобігти появі корозії на кузові автомобіля

Якщо ви не плануєте знімати накладки, варто періодично перевіряти стан кузова під ними, ретельно очищувати ці ділянки під час миття та обробляти приховані поверхні антикорозійними засобами перед настанням зими.

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