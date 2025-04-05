Ціни ростуть, а попит падає: яка ситуація на вторинному ринку авто в Україні

Протягом минулого року на вітчизняних онлайн-платформах з продажу авто було розміщено близько 2,6 мільйона оголошень про продаж вживаних легковиків. У травні 2024 року продавці проявили найбільшу активність – на онлайн-майданчиках з'явилося 248,3 тисячі нових оголошень.

Водночас найменше пропозицій зафіксували у грудні 2023 року – лише 177,7 тисячі. Такі дані наводять аналітики Інституту досліджень авторинку, пише Avtomob.

У березні кількість нових оголошень про продаж авто зменшилася до 213,8 тисячі, що на 3,7% менше, ніж у лютому, коли зафіксували 222,1 тисячі. Якщо ж порівнювати з березнем 2024 року, то тоді було опубліковано 244,8 тисячі оголошень – це на 12,7% більше, ніж у поточному році.

Разом з тим, за рік зросла кількість найдоступніших автомобілів у ціновій категорії до $2 тисяч. Паралельно з цим спостерігається зростання частки преміальних авто, вартість яких перевищує $20 тисяч: якщо торік вона становила 8,7%, то зараз піднялася до 9,2%.

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Після різкого стрибка середньої ціни на авто до рекордних $6500 у листопаді минулого року, вартість поступово зменшувалася й у лютому опустилася до $5750. Однак у березні тренд змінився – ціни знову почали зростати, досягнувши позначки $5900.

Бензинові авто, як і раніше, утримують лідерство на ринку. За рівнем цін вони займають проміжне положення між дизельними машинами та транспортом на газу. Середня вартість таких автомобілів наразі складає $6000, що на 3,4% більше порівняно з минулим місяцем.

На даний момент середня ціна вживаних дизельних автомобілів сягає $7200, що на 2,8% більше, ніж місяцем раніше. Варто зазначити, що схожа динаміка зростання вартості як дизельних, так і бензинових машин спостерігається й на європейських авторинках.

На відміну від більш стабільних сегментів, гібридні авто (включаючи MHEV, HEV та PHEV) традиційно демонструють вищу цінову нестабільність. Проте цього разу коливання були помірними – середня вартість зменшилася на 1,4% і наразі становить $14 000. Слід мати на увазі, що частка гібридів на вторинному ринку досить мала – близько 1,2%, що й обумовлює більшу мінливість цін. Незважаючи на це, поточна ціна є другою найвищою за останні 12 місяців.

Що стосується сегмента електромобілів, то після тривалого періоду зниження середньої вартості протягом більшої частини минулого року, у жовтні було зафіксовано суттєве зростання. Проте вже у грудні та січні ціни знову почали знижуватися, і лише в лютому тенденція змінилася – середня ціна піднялася до $16 800, що на $800 більше. У березні ж відбулося невелике зниження вартості в категорії BEV – на 1,8%, до $16 500.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пільги на розмитнення авто, які діють у 2025 році.

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