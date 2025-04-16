Де платять найбільше: названо країни з найвищою мінімальною зарплатою у 2025 році

Мешканці однієї з європейських держав отримують найвищу мінімальну заробітну плату у світі. Її рівень перевищує показники "мінімалок" навіть у провідних країнах з розвиненою економікою.

Мова йде про Люксембург, де розмір мінімальної оплати праці для некваліфікованих працівників сягає 2 637,79 євро щомісяця, або 15,25 євро за годину. Такі дані наводить "24 Канал", посилаючись на проєкт "Ціна держави".

Кваліфіковані працівники в Люксембурзі отримують ще більший мінімальний дохід – 3 165,35 євро на місяць, що еквівалентно 18,30 євро за годину.

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До країн з високим рівнем мінімальної заробітної плати також входять:

Австралія – 15,57 долара на годину (приблизно 24,1 австралійського долара);

Нідерланди – 14,06 євро на годину;

Ірландія – 13,50 євро на годину;

Німеччина – 12,82 євро на годину;

Велика Британія – 12,21 фунта стерлінга на годину (приблизно 15,84 долара).

Такі суми суттєво перевищують рівень мінімальної оплати праці в багатьох інших державах, зокрема в США, де федеральна погодинна ставка досі становить лише 7,25 долара.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні вже третій місяць поспіль зростає середня зарплата.

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