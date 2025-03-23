Мінімальна зарплата в Україні з 1 квітня: чи варто очікувати змін

Жодна робота з повною зайнятістю не може оплачуватися нижче встановленого законом мінімального рівня. Держава переглядає цей показник, враховуючи економічні умови.

Мінімальна заробітна плата – це встановлений державою гарантований рівень оплати за місяць або годину роботи, якого мають дотримуватися всі роботодавці незалежно від форми власності. Про це повідомляє сайт "Новини.LIVE".

Відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", що наразі діє, з 1 січня 2025 року мінімальний рівень заробітної плати встановлено на рівні 8 000 гривень.

Щоб отримувати таку суму, працівник повинен працювати 40 годин на тиждень за стандартним п’ятиденним робочим графіком із 8-годинним робочим днем.

Варто зазначити, що наразі перегляд цієї суми не передбачений, хоча в Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує поступове підвищення мінімальної зарплати.

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Яке підвищення "мінімалки" пропонують

Відповідно до законопроєкту, мінімальну заробітну плату планують підвищувати поетапно, а перший етап запланований на 1 квітня 2025 року. У разі його ухвалення зміни відбуватимуться наступним чином:

з 1 квітня – до 9 100 грн (55 грн/год);

з 1 липня – до 10 100 грн (61 грн/год);

з 1 жовтня – до 11 184 грн (68 грн/год).

Запропоновані зміни позитивно вплинути б на рівень життя громадян, проте наразі вони все ще перебувають на стадії законопроєкту, який потребує подальшого розгляду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні вже третій місяць поспіль зростає середня зарплата.

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