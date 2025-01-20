В Україні пропонують понад 50 тисяч гривень за роботу без досвіду: кого шукають роботодавці

Досвід не завжди є обов'язковою вимогою для вакансій, особливо в умовах нестачі кадрів у певних сферах. Тому роботодавці охоче набирають співробітників без досвіду і готові інвестувати в їхнє навчання, а іноді пропонують зарплату в розмірі 50 тис. грн і більше.

Наприклад, компанія, яка надає послуги в галузі інформаційних технологій, пропонує зарплату від 25 000 до 85 000 грн для менеджера з роботи з клієнтами. В обов'язки входитиме ведення переговорів, пояснення технічних та професійних аспектів послуг компанії, а також проведення презентацій продуктів та послуг.

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Маркетингова агенція шукає менеджера з продажу з зарплатою від 28 000 до 60 000 грн. Вимоги включають вміння ефективно вести переговори та працювати з запереченнями. Компанія надасть навчання в сфері продажів та маркетингу, але досвід у продажах та робота з CRM-системами буде перевагою.

Компанія, яка займається післягарантійним обслуговуванням портативної електроніки, пропонує зарплату від 40 000 до 55 000 грн помічнику HR-менеджера. До обов'язків входить робота з сайтами для пошуку роботи, соціальними мережами та спеціалізованими форумами, а також активне закриття вакансій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у кого з українських фахівців різко підвищились зарплати.

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