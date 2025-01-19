Зарплата до 60 тисяч без вищої освіти: кого шукають роботодавці в Україні

Відсутність вищої освіти не є перешкодою для українців, які шукають високооплачувану роботу. Деякі компанії готові запропонувати зарплату до 60 000 грн представникам окремих спеціальностей.

Зокрема, будівельна компанія набирає досвідченого оператора екскаватора для роботи на будівництві складських приміщень, з оплатою від 40 000 до 60 000 грн. Таку ж суму пропонує СТО для автомеханіка. Серед вимог – відсутність шкідливих звичок, порядність і бажання працювати, пише Oboz.ua

Логістична компанія пропонує заробіток від 53 000 до 90 000 грн водієві-міжнароднику. "Ми шукаємо кандидатів із досвідом роботи водієм-міжнародником від 1 року, знанням правил дорожнього руху, здатністю до концентрації та тривалої їзди. Основне завдання – це оперативне та безпечне доставлення вантажів до місця призначення", – йдеться в описі вакансії.

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Викладачі англійської мови також можуть отримувати хорошу оплату праці. Деякі роботодавці готові запропонувати таким спеціалістам зарплату понад 40 000 грн.

Наприклад, центр іноземних мов набирає викладача англійської мови з оплатою від 20 000 до 50 000 грн. Для цієї роботи необхідно:

рівень володіння англійською не нижче Advanced/Proficiency;

вміння планувати та проводити заняття;

вища освіта (філологія, викладач, перекладач), хоча перевага надається високому рівню мовних знань та навичкам викладання.

Також компанія, що організовує курси англійської мови, готова платити від 15 000 до 52 000 грн викладачам. Серед вимог:

рівень володіння англійською на рівні не нижче Advanced;

досвід роботи з дорослими студентами.

Раніше ми розповідали, що на ринку праці катастрофічний дефіцит кадрів.

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