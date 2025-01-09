На ринку праці катастрофічний дефіцит кадрів: яких спеціалістів не вистачає і чому

На ринку праці України спостерігається критичний дефіцит робочої сили, зокрема у сферах робітничих професій. Бізнеси намагаються вирішити проблему через підвищення заробітних плат, однак це лише сприяє посиленню конкуренції між компаніями за наявних працівників, не збільшуючи їх кількість на ринку.

Про це заявив провідний фахівець ринку праці Сергій Марченко в інтерв'ю Українському радіо. "Найбільша потреба в таких спеціалістах, як вантажники, водії, монтажники, а також у працівниках, які займаються важкою фізичною працею або технічними професіями", – зазначив експерт.

За словами експерта, незважаючи на зусилля уряду щодо перенавчання кадрів, ефективність таких програм на даний момент залишається неясною. Деякі професії, які раніше вважалися здебільшого "чоловічими", зараз активно освоюють жінки. Однак це не вирішує проблему дефіциту робочої сили, оскільки попит на фахівців у промисловому секторі значно перевищує пропозицію.

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Однією з основних тенденцій є значний гендерний дисбаланс на ринку праці. Як зазначив Марченко, до війни чоловіки становили 51% працівників, а жінки — 49%. Наразі ситуація змінилася, і на ринку стало більше жінок: 60% жінок проти 40% чоловіків.

Західні області України відзначають зростання кількості вакансій через масову релокацію бізнесу та населення. У таких регіонах, як Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська та Івано-Франківська, кількість відкритих вакансій збільшилася на 70-100% у порівнянні з 2021 роком.

Однак навіть зростання числа робочих місць не може повністю компенсувати дефіцит працівників, який виникає через великий відтік людей за кордон. "Частина наших громадян, які працюють дистанційно для українських компаній, поступово знаходить кращі умови праці в Європі", – зауважує Марченко.

Експерти не очікують значних позитивних змін на ринку праці в 2025 році. Демографічна криза загострюється, і більшість тих, хто виїхав за кордон, швидше за все не повернеться. На думку Марченка, єдиний шлях вирішення проблеми – це перегляд підходів до мобілізації та створення умов, що стимулюють повернення чоловіків на ринок праці. Крім того, іноземні інвестори навряд чи почнуть вкладати в Україну, поки не буде досягнута стабільність і чітко визначені перспективи розвитку.

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