Українцям без російського паспорта заборонять одружуватись на ТОТ
Російська окупаційна адміністрація запровадила новий закон, який забороняє українцям на тимчасово окупованих територіях офіційно реєструвати шлюб, якщо вони не отримали російський паспорт. За інформацією ЦНС, закон почне діяти з 5 лютого. Згідно з новими правилами, громадяни України, які не змінили громадянство та не оформили паспорт РФ, втрачають право узаконити свої стосунки.
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Цей крок розглядається як частина спроб окупантів повністю асимілювати населення тимчасово захоплених територій. Про це інформує Центр національного спротиву.
Крім того, у Нацспротиві зазначають, що відповідно до положень закону Путіна "Про правове становище іноземних громадян у РФ", з 2025 року до іноземців і осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування в Росії (включаючи тимчасово окуповані території України), може застосовуватися процедура виселення.
Нагадаємо, Німеччина може залишити безробітних українців без виплат.
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