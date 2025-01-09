Украинцам без российского паспорта запретят жениться на ВТО

Российская оккупационная администрация ввела новый закон, запрещающий украинцам на временно оккупированных территориях официально регистрировать брак, если они не получили российский паспорт. По информации ЦНС, закон начнет действовать с 5 февраля. Согласно новым правилам, граждане Украины, не изменившие гражданство и не оформившие паспорт РФ, теряют право узаконить свои отношения.

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Этот шаг рассматривается как часть попыток окупантов полностью ассимилировать население временно захваченных территорий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Кроме того, в Нацспротиве отмечают, что в соответствии с положениями закона Путина "О правовом положении иностранных граждан в РФ", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России (включая временно оккупированные территории Украины), может применяться процедура выселения.

Напомним, Германия может оставить безработных украинцев без выплат.

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