Німеччина розпочала підготовку до ймовірної війни з рф - ЗМІ

Німеччина розпочала масштабну підготовку до ймовірної війни з Росією, яка, за оцінками експертів, може мати значно серйозніші наслідки для країни, ніж війна в Україні.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Документ під назвою "План операції "Німеччина", що налічує близько 1000 сторінок, містить детальний алгоритм дій у разі воєнних дій. У ньому визначені об’єкти критичної інфраструктури, які мають бути захищені в першу чергу, а також прописані заходи в умовах кризи та оборони.

Німеччина стане ключовим логістичним центром на східному фланзі НАТО, забезпечуючи транспортування військових, техніки, продовольства та медикаментів.

У документі особлива увага приділяється співпраці з приватним сектором. На зустрічі в Гамбурзі підполковник Йорн Плішке закликав компанії навчати працівників навичкам, які можуть бути корисними у кризових умовах, наприклад, управлінню вантажівками.

"70% водіїв вантажівок у Німеччині — це вихідці зі Східної Європи. У разі війни їх може просто не залишитися в країні," — зауважив Плішке.

Бундесвер також рекомендує компаніям розробити плани автономного енергозабезпечення, наприклад, за допомогою дизельних генераторів. Переговори з цього приводу вже відбулися з представниками торгівлі, промисловості та сільського господарства. Подібні заходи впроваджуються по всій країні.

Плішке підкреслив, що загрози вже стали реальними. Серед них — випадки шпигунства, польоти безпілотників, схованки зі зброєю, кібератаки та спроби саботажу.

"Росія активно готується до війни та може бути готовою до нових нападів через 4–5 років," — повідомив він, посилаючись на дані спецслужб.

У відповідь Гамбург посилив антикризове управління, створивши 40 додаткових посад у системі цивільної оборони. Також сформована третя рота внутрішньої безпеки з добровольців.

У Німеччині вже провели спільні навчання цивільних і військових підрозділів під назвою "Червоний шторм Альфа", спрямовані на захист портів від саботажу. Наступні навчання "Червоний шторм Браво" будуть масштабнішими, охоплюючи транспортну та логістичну інфраструктуру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!