Германия начала подготовку к вероятной войне с РФ - СМИ

Германия начала масштабную подготовку к вероятной войне с Россией, которая, по оценкам экспертов, может иметь более серьезные последствия для страны, чем война в Украине.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Документ под названием "План операции "Германия", насчитывающий около 1000 страниц, содержит детальный алгоритм действий в случае военных действий. В нем определены объекты критической инфраструктуры, которые должны быть защищены в первую очередь, а также прописаны мероприятия в условиях кризиса и обороны.

Германия станет ключевым логистическим центром на восточном фланге НАТО, обеспечивая транспортировку военных, техники, продовольствия и медикаментов.

В документе особое внимание уделяется сотрудничеству с частным сектором. На встрече в Гамбурге подполковник Йорн Плишке призвал компании обучать работников навыкам, которые могут быть полезны в кризисных условиях, например, управлению грузовиками.

"70% водителей грузовиков в Германии - это выходцы из Восточной Европы. В случае войны их может просто не остаться в стране", - отметил Плишке.

Бундесвер также рекомендует компаниям разработать планы автономного энергообеспечения, например с помощью дизельных генераторов. Переговоры по этому поводу уже прошли с представителями торговли, промышленности и сельского хозяйства. Подобные меры предпринимаются по всей стране.

Плишке подчеркнул, что угрозы уже стали реальными. Среди них случаи шпионажа, полеты беспилотников, тайники с оружием, кибератаки и попытки саботажа.

"Россия активно готовится к войне и может быть готова к новым нападениям через 4-5 лет", - сообщил он, ссылаясь на данные спецслужб.

В ответ Гамбург ужесточил антикризисное управление, создав 40 дополнительных должностей в системе гражданской обороны. Также сформирована третья рота внутренней безопасности добровольцев.

В Германии уже провели совместные учения гражданских и военных подразделений под названием "Красный шторм Альфа", направленные на защиту портов от саботажа. Следующие учения "Красный шторм Браво" будут более масштабными, охватывая транспортную и логистическую инфраструктуру.

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