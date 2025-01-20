В Украине предлагают более 50 тысяч гривен за работу без опыта: кого ищут работодатели

Опыт не всегда является обязательным требованием для вакансий, особенно в условиях нехватки кадров в определенных областях. Поэтому работодатели охотно набирают сотрудников без опыта и готовы инвестировать в их обучение, а иногда предлагают зарплату в размере 50 тысяч. грн и больше.

К примеру, компания, предоставляющая услуги в области информационных технологий, предлагает зарплату от 25 000 до 85 000 грн для менеджера по работе с клиентами. В обязанности входит ведение переговоров, объяснение технических и профессиональных аспектов услуг компании, а также проведение презентаций продуктов и услуг.

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Маркетинговое агентство ищет менеджера по продажам с зарплатой от 28 000 до 60 000 грн. Требования включают в себя умение эффективно вести переговоры и работать с возражениями. Компания предоставит обучение в сфере продаж и маркетинга, но опыт продаж и работа с CRM-системами будет преимуществом.

Компания, занимающаяся послегарантийным обслуживанием портативной электроники, предлагает зарплату от 40 000 до 55 000 грн помощнику HR-менеджера. В обязанности входит работа с сайтами для поиска работы, социальными сетями и специализированными форумами, а также активное закрытие вакансий.

Напомним, ранее мы рассказывали, у кого из украинских специалистов резко повысились зарплаты.

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