Минимальная зарплата в Украине с 1 апреля: стоит ли ожидать изменений

Ни одна работа с полной занятостью не может оплачиваться ниже установленного законом минимального уровня. Государство пересматривает этот показатель, учитывая экономические условия.

Минимальная заработная плата – это установленный государством гарантированный уровень оплаты за месяц или час работы, которого должны придерживаться все работодатели независимо от формы собственности. Об этом сообщает сайт "Новини.LIVE".

Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на -год", который сейчас действует, с 1 января 2025 года минимальный уровень заработной платы установлен на уровне 8 000 гривен.

Чтобы получать такую сумму, работник должен работать 40 часов в неделю по стандартному пятидневному рабочему графику с 8-часовым рабочим днем.

Стоит отметить, что сейчас пересмотр этой суммы не предусмотрен, хотя в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает постепенное повышение минимальной зарплаты.

Читайте также: В Украине предлагают более 50 тысяч гривен за работу без опыта: кого ищут работодатели

Какое повышение "минималки" предлагают

Согласно законопроекту, минимальную заработную плату планируют повышать поэтапно, а первый этап запланирован на 1 апреля 2025 года. В случае его принятия изменения будут происходить следующим образом:

с 1 апреля – до 9100 грн (55 грн/час);

с 1 июля – до 10 100 грн (61 грн/час);

с 1 октября – до 11184 грн (68 грн/час).

Предложенные изменения положительно повлияли бы на уровень жизни граждан, однако сейчас они все еще находятся на стадии законопроекта, который требует дальнейшего рассмотрения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине уже третий месяц подряд растет средняя зарплата.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!