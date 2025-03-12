В Україні вже третій місяць поспіль зростає середня зарплата: яка ситуація по регіонах

У лютому 2025 року середній рівень заробітної плати в Україні досяг 23 500 гривень, що перевищує показник січня на 500 гривень. Це вже третій місяць поспіль, коли спостерігається стабільне підвищення доходів громадян.

Згідно з дослідженням Work.ua, найбільший приріст середньої заробітної плати зафіксовано в Києві та Львові. Про це повідомляє "24 Канал".

Зростання зарплат за регіонами:

Київщина – 26 500 гривень (+500 гривень до січня);

Львівщина – 24 900 гривень (+900 гривень);

Одещина – 22 500 гривень (+500 гривень);

Харківщина – 21 500 гривень (+500 гривень).

На Дніпропетровщині показник залишився без змін – 22 500 гривень.

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Найвигідніші сфери для працевлаштування

Найвищі темпи зростання заробітних плат зафіксовано у таких сферах:

Телекомунікації та зв’язок – 30 000 гривень(+9% до січня);

Страхування – 27 750 гривень(+7%);

ЗМІ, видавництво, поліграфія – 24 000 гривень(+7%);

IT, комп’ютери, інтернет – 29 250 гривень(+6%);

Будівництво, архітектура – 30 000 гривень(+5%);

Нерухомість – 50 000 гривень(+5%);

Топменеджмент – 50 000 гривень(+5%).

Які вакансії на ринку праці з’являються найчастіше

У лютому роботодавці опублікували 98 736 вакансій, що на 4% перевищує показник січня. Найдинамічніше зростання кількості пропозицій спостерігалося в таких регіонах:

Житомирська – +7%;

Кіровоградська, Рівненська, Чернівецька, Миколаївська – +6%.

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Найбільша кількість вакансій припала на Київ і область – 34% від загального обсягу. Другу позицію розділили Львівська та Дніпропетровська області, кожна з показником 9%.

Найзатребуваніші професії

П’ять сфер зайнятості охоплювали половину від всіх відкритих вакансій:

Робочі спеціальності, виробництво – 16 703 вакансії (+5% до січня);

Сфера обслуговування – 14 535 (+5%);

Продаж, закупівля – 12 450 (+5%);

Роздрібна торгівля – 11 392 (+5%);

Логістика, склад, ЗЕД – 10 314 (+4%).

До найбільш затребуваних професій серед шукачів роботи належать: продавець-консультант, адміністратор, менеджер із продажу, водій, бухгалтер, офіс-менеджер, фахівець із роботи з клієнтами, бармен, SMM-спеціаліст та HR-менеджер.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у кого з українських фахівців різко підвищились зарплати.

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