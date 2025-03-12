В Украине уже третий месяц подряд растет средняя зарплата: какая ситуация по регионам

В феврале 2025 года средний уровень заработной платы в Украине достиг 23500 гривен, что превышает показатель января на 500 гривен. Это уже третий месяц, когда наблюдается стабильное повышение доходов граждан.

Согласно исследованию Work.ua, самый большой прирост средней заработной платы зафиксирован в Киеве и Львове. Об этом сообщает "24 Канал".

Рост зарплат по регионам:

Киевщина – 26500 гривен (+500 гривен до января);

Львовщина – 24 900 гривен (+900 гривен);

Одесщина – 22500 гривен (+500 гривен);

Харьковщина – 21500 гривен (+500 гривен).

На Днепропетровщине показатель остался без изменений – 22500 гривен.

Читайте также: В Украине предлагают более 50 тысяч гривен за работу без опыта: кого ищут работодатели

Самые выгодные сферы для трудоустройства

Самые высокие темпы роста заработных плат зафиксированы в следующих областях:

Телекоммуникации и связь – 30 000 гривен (+9% к январю);

Страхование – 27 750 гривен (+7%);

СМИ, издательство, полиграфия – 24 000 гривен (+7%);

IT, компьютеры, интернет – 29 250 гривен (+6%);

Строительство, архитектура – 30 000 гривен (+5%);

Недвижимость – 50 000 гривен (+5%);

Топ-менеджмент – 50 000 гривен (+5%).

Какие вакансии на рынке труда появляются чаще всего

В феврале работодатели опубликовали 98736 вакансий, что на 4% превышает показатель января. Самый динамичный рост количества предложений наблюдался в следующих регионах:

Житомирская – +7%;

Кировоградская, Ровенская, Черновицкая, Николаевская – +6%.

Читайте также: Зарплата до 60 тысяч без высшего образования: кого ищут работодатели в Украине

Наибольшее количество вакансий пришлось на Киев и область – 34% от общего объема. Вторую позицию разделили Львовская и Днепропетровская области, каждая с показателем 9%.

Самые востребованные профессии

Пять сфер занятости охватывали половину всех открытых вакансий:

Рабочие специальности, производство – 16 703 вакансии (+5% к январю);

Сфера обслуживания – 14535 (+5%);

Продажа, закупка – 12 450 (+5%);

Розничная торговля – 11392 (+5%);

Логистика, состав, ВЭД – 10314 (+4%).

К наиболее востребованным профессиям среди соискателей относятся: продавец-консультант, администратор, менеджер по продажам, водитель, бухгалтер, офис-менеджер, специалист по работе с клиентами, бармен, SMM-специалист и HR-менеджер.

Напомним, ранее мы рассказывали, у кого из украинских специалистов резко повысились зарплаты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!