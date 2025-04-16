Сильна магнітна активність триває: прогноз магнітних бур на 17 квітня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, що може стати причиною головного болю, підвищеної втоми та стресу, особливо в метеочутливих людей. Геомагнітні коливання вимірюються за шкалою К-індексу — від 0 до 9. Починаючи з рівня 5, активність вважається сильною і може впливати як на здоров’я людей, так і на роботу технічних систем.

На основі даних Центру прогнозування космічної погоди NOAA, ми підготували оновлений прогноз геомагнітної активності на найближчі три дні. 17 квітня активність збережеться на рівні К-індексу 5, що також свідчить про сильну бурю.

Магнітна буря виникає внаслідок потужних спалахів на Сонці, під час яких у космос вивільняються великі об’єми енергії у вигляді заряджених частинок. Досягнувши земної магнітосфери, вони викликають збурення, відомі як сонячні або магнітні бурі. Вони можуть призводити до збоїв у роботі мобільного зв’язку, супутникових систем, радіочастот та навігації, а при досягненні К-індексу 7 або вище — навіть провокувати полярні сяйва.

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На людський організм магнітні бурі впливають по-різному: дехто скаржиться на головний біль, дратівливість, розлади сну або знесилення. Специфічного лікування від цього стану не існує, однак полегшити симптоми допоможуть звичні методи. Під час періодів високої геомагнітної активності варто дотримуватися стабільного режиму, повноцінно відпочивати, харчуватися легкою їжею, уникати перевантажень та стресу. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, пиття чистої води, а також легкі фізичні вправи. Контрастний душ зранку допоможе активізувати організм, а тепла ванна ввечері — розслабитися. Людям із хронічними захворюваннями слід бути особливо уважними до свого самопочуття та тримати при собі необхідні ліки.

Варто пам’ятати, що геомагнітна обстановка може змінюватися щогодини, тому важливо слідкувати за оновленням прогнозів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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