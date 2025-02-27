Мобілізація в Україні: чи зберігається за військовим робоче місце та зарплата

В умовах воєнного стану питання соціальних гарантій для військовослужбовців набуває особливого значення. Основним нормативним актом, що регулює трудові права мобілізованих працівників, є Кодекс законів про працю України.

Юрист Вікторія Огородник, представниця ЮК "Приходько та партнери", пояснила, хто з мобілізованих має право на трудові гарантії, які саме гарантії передбачені законодавством, як здійснюється фінансове забезпечення та які обов’язки покладаються на роботодавців. Про це пише РБК.

Трудові гарантії для мобілізованих працівників

Згідно зі статтею 119 КЗпП, трудові гарантії поширюються на громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, резервістів в особливий період, офіцерів, направлених на базову військову службу, а також військовослужбовців, які уклали або переуклали контракт.

До липня 2022 року за такими працівниками зберігалися місце роботи, посада та середній заробіток. Однак після набрання чинності законом №2352-IX з 19 липня 2022 року гарантованими залишилися лише робоче місце та посада. Ці гарантії діють до закінчення особливого періоду, дня фактичного звільнення, завершення лікування чи повернення з полону.

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Фінансове забезпечення військовослужбовців

Замість збереження середнього заробітку держава виплачує військовослужбовцям грошове забезпечення відповідно до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Постановою уряду №168 від 28 лютого 2022 року передбачено додаткове матеріальне забезпечення, зокрема щомісячну виплату 30 000 гривень, а для безпосередніх учасників бойових дій – до 100 000 гривень.

Обов’язки та права роботодавців

Відповідно до роз’яснень Міністерства економіки України, роботодавці мають право припинити виплату середнього заробітку мобілізованим працівникам, оскільки закон №2352-IX не має зворотної дії. Проте вони можуть за власним рішенням надавати додаткові трудові пільги, продовжувати виплату заробітної плати або забезпечувати інші соціальні гарантії.

Застосування оновлених норм вимагає від роботодавців дотримання ключових вимог: збереження за працівником місця роботи та посади, документального оформлення всіх кадрових рішень та можливості впровадження додаткових пільг за власний рахунок.

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