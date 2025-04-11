В Новой почте сообщили о графике работы на Пасхальные праздники

"Новая почта" сообщила, как будет работать во время Пасхальных праздников. В субботу, 19 апреля, все отделения и сервисы будут работать в обычном режиме.

На следующий день, в воскресенье 20 апреля, будет полный выходной — отделения закрыты, адресная доставка и почтоматы тоже не будут работать. Об этом идет речь на сайте компании.

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Уже в понедельник, 21 апреля, "Новая почта" возвращается к стандартному графику.

Напомним, военные смогут получать посылки от Новой Почты за 1 гривну.

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