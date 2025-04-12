Каких сюрпризов от погоды стоит ждать украинцам на Вербное воскресенье: синоптики раскрыли детали

В Украине с субботы, 12 апреля, начнется потепление. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +14 градусов, а заморозки будут постепенно исчезать. Вербное воскресенье, 13 апреля, ожидается ясная погода, и столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

Такой прогноз дала украинский синоптик Наталья Диденко. Она отметила в своем Telegram-канале, что суббота "решительно приступит к переходу к цветущей и теплой весне".

12 апреля днем температура в Украине составит +7...+12 градусов, а в Луганской и Харьковской области поднимется до +14 градусов.

В ночные часы заморозки будут оставаться только на отдельных участках, постепенно исчезая, по прогнозу синоптика.

В большинстве регионов Украины в субботу осадков не будет, только ночью на западе возможен мокрый снег, а днем на юго-востоке – "остатки циклона" с дождем, мокрым снегом и сильным ветром.

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В Киеве без осадков, ночью температура около нуля, днем 7-9 градусов тепла.

Прогноз погоды на Вербное воскресенье и Пасха в Украине.

На Вербное воскресенье, 13 апреля, в Украине ожидается солнечная погода с температурой воздуха в пределах +10...+15 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она также отметила, что в период межсезонья погодные условия часто бывают переменными и непредсказуемыми.

Согласно данным Укргидрометцентра, потепление продлится и 14 апреля, в понедельник.

По всей территории Украины будет солнечно, осадков не ожидается, а ночные заморозки уже не будут наблюдаться. Днем температура воздуха повысится до +15…+17 градусов, на востоке – до +19 градусов.

Во вторник, 15 апреля, температура будет оставаться в пределах +15...+17 градусов, на востоке поднимется до +21 градуса. В западных областях возможны небольшие дожди и температура на Волыни, во Львовской области, Закарпатье снизится до +12...+14.

Наталья Диденко отметила, что на Пасху, по предварительным прогнозам, будет тепло – от +14 до +20 градусов, но прогноз еще нуждается в уточнении.

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