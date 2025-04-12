Каким будет курс доллара до 20 апреля: банкир озвучил прогноз
До 20 апреля ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной. Ключевую роль продолжит играть Национальный банк, фактически исключающий резкие колебания курса.
Об этом сообщил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка", в комментарии УНИАН. По его словам, колебания курса доллара будут оставаться в пределах установленных допусков.
Согласно прогнозу эксперта, в период с 14 по 20 апреля курс доллара на межбанковском рынке будет колебаться в диапазоне 41–41,6 гривны, в то время как на наличном рынке – от 40,7 до 41,5 гривны за доллар.
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Соответственно, за 100 долларов украинцы будут платить от 4070 до 4150 гривен, а за 1000 долларов – от 40700 до 41500 гривен.
Кроме того, Тарас Лесовой сообщил, что с начала года рост курса доллара не превысит 0,7%. Он также отметил, что, хотя в апреле 2025 года на валютном рынке могут возникать временные колебания, серьезных долгосрочных рисков для украинцев не предвидится.
По его прогнозу курс доллара в апреле 2025 года будет варьироваться в пределах 41,5–42,3 гривны за доллар.
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