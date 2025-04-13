Имеют ли право пенсионеры оставаться на государственных должностях

Граждане Украины, достигшие 65-летнего возраста, имеют право занимать должности на государственной службе. Их назначение производится на один год, с возможностью дальнейшего продления без необходимости проходить ежегодный конкурс.

Решение о назначении принимается соответствующим органом и может неоднократно возобновляться. Ограничений по количеству продлений нет.

Законодательством предусмотрено, что государственный служащий может продлить исполнение обязанностей по достижении 65-летнего возраста, если:

он на это согласен;

соответствующее решение принимает субъект назначения.

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Впрочем, работать на государственной службе можно не дольше, чем до 70 лет. Продление пребывания в должности возможно без предварительного увольнения.

Когда госслужащий достигает 70-летнего возраста, он подлежит увольнению согласно пункту 7 части первой 83 Закона Украины, – отмечается на портале.

Такое же основание для увольнения применяется и в том случае, если субъект назначения не принял решения о продлении срока пребывания работника на государственной должности.

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