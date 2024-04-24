Російська ППО в Криму вразлива: скільки потрібно ракет ATACMS для її знищення

У ніч проти 17 квітня в районі Джанкоя було завдано удару по російському аеродрому, де, крім авіації, розміщувався дивізіон ППО, що складається з комплексів ЗРС С-400. Результатом удару стало знищення чотирьох пускових ЗРС С-400, не менше трьох РЛС, а саме 92Н2Е, 91Н6Е та унікального комплексу "Фундамент-М". Цей удар одразу викликав питання: а скільки необхідно ATACMS, щоб повністю вивести з ладу кримську ППО? Спробуймо розібратися.

Атака на аеродром

Після удару по летовищу в районі Джанкоя російські пропагандистські майданчики відразу почали повідомляти про те, що Україна здійснила удар балістичними ракетами ATACMS, але всі вони були збиті. Потім почали з'являтися повідомлення про те, що не всі... А через деякий час російських ура-патріотів і зовсім накрили панічні настрої – через реальні результати удару.

Згодом було опубліковано відео, на якому знято пуск шести ракет MGM-140B Block 1A, що відносили саме до удару по Джанкою. Виходячи з цього, потенціал удару складав саме шість балістичних ракет.

На опублікованих пізніше супутникових знімках на аеродромі в Джанкої було чітко зафіксовано шість рознесених по дистанції ділянок загоряння. Тобто всі ракети долетіли до місця призначення.

Ефективність удару виявилася максимальною, але постає питання: а скільки ж може загалом знадобитися ракет такого типу для виведення з ладу російської ППО в Криму?

Що являє собою ППО в Криму

Російська протиповітряна оборона в тимчасово окупованому Криму представлена такими підрозділами.

18-й зенітно-ракетний полк. Тут окремо слід нагадати, що 18-й ЗРП (в/ч 85388) – це зрадники феодосійського полку, які перейшли на бік окупантів у 2014 році. Сьогодні цей полк розміщений трьома дивізіонами на мисі Тарханкут, у Джанкої та у Феодосії. Віднедавна дивізіон у Джанкої не боєздатний від слова зовсім.

12-й зенітно-ракетний полк. А це вже євпаторійські зрадники, які перейшли на бік РОВ у 2014 році. Вони представлені дивізіонами у районі Євпаторії та Севастополя.

3-й радіотехнічний полк. Радіотехнічні засоби 3-го РТП розміщуються на мисі Тарханкут.

Таким чином, російська ППО представлена двома полками з комплексами великого радіуса дії ЗРС С-400, що стоять на озброєнні, які нас і цікавлять як основний засіб перехоплення різноманітних цікавих повітряних об'єктів дозвукового і надзвукового типу.

Як нейтралізувати ППО

Ми з вами були свідками, наскільки ефективно у Джанкої було знищено дивізіон шістьма ракетами ATACMS. Фактично завдяки цьому "інциденту" північ тимчасово окупованого півострова Крим виявляється не прикритою від проникнення та прольоту деяких середньо- та великогабаритних об'єктів.

У разі знищення дивізіону у Феодосії не прикритим виявляється загалом маршрут із півночі на південний схід Криму або дуже цікавий напрямок з урахуванням якихось незаконних логістичних споруд. З іншого боку, частково ця незаконна споруда типу міст перебуває під прикриттям 1537-го ЗРП (Новоросійськ). Але йдеться навіть не про них.

Загалом удар шести ракет MGM-140B Block 1A по аеродрому поблизу Джанкоя вивів із боєздатного стану весь дивізіон 18-го ЗРП. Тобто це мінімальний показник ефективного залучення цієї компоненти, і його слід розглядати як базовий. Іншими словами, для виведення з ладу інших дивізіонів необхідний ударний потенціал від шести і більше ракет.

Думаю, не потрібно бути генієм, щоб розрахувати, що загалом для виведення з боєздатного стану компоненти ППО великого радіуса дії типу ЗРС С-400 у Криму необхідний ресурс із щонайменше 24 ракет MGM-140B Block 1A.

Але знову ж таки, це якщо метою є повна нейтралізація ЗРС С-400 у Криму.

Висновки

Удари по аеродромах Бердянська та Луганська у 2023 році, а також по джанкойському у 2024 р. показали, що на перший погляд не нова балістична ракета MGM-140B Block 1A є недосяжним об'єктом для російських умовно сучасних засобів ППО.

Низький показник перехоплення цих ракет робить їх серйозною загрозою для ЗРС С-400 і наслідком може стати повне "вимикання" Криму з ППО великого радіуса дії.

Свою ефективність MGM-140B Block 1A проти ЗРС С-400 показали. Справа залишилася, здавалося б, за малим – отримати від США достатню кількість цієї компоненти, щоб завершити розпочате та розкрити повітряний простір Криму для вже наступної фази оперування.