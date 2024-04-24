Российская ПВО в Крыму уязвима: сколько нужно ракет ATACMS для ее уничтожения

В ночь на 17 апреля в районе Джанкоя был нанесен удар по российскому аэродрому, где помимо авиации размещался дивизион ПВО, состоящий из комплексов ЗРС С-400. Результатом удара стало уничтожение четырех пусковых ЗРС С-400, не менее трех РЛС, а именно 92Н2Е, 91Н6Е, и уникального комплекса "Фундамент-М". Этот удар сразу вызвал вопрос: а сколько необходимо ATACMS, чтобы полностью вывести из строя крымскую ПВО? Давайте разберемся.

Атака на аэродром

После удара по аэродрому в районе Джанкоя российские пропагандистские площадки тут же стали сообщать о том, что Украина осуществила удар баллистическими ракетами ATACMS, но все они были сбиты. Затем стали появляться сообщения о том, что не все… А некоторое время спустя российских ура-патриотов и вовсе накрыли панические настроения – в связи с реальными результатами удара.

Впоследствии было опубликовано видео, на котором был запечатлен пуск шести ракет MGM-140B Block 1A, которое относили именно к удару по Джанкою. Исходя из этого, потенциал удара составлял именно шесть баллистических ракет.

В свою очередь, на опубликованных позже спутниковых снимках на аэродроме в Джанкое было отчетливо зафиксировано шесть разнесенных по дистанции участков возгорания. То есть все ракеты долетели до места назначения.

Эффективность удара оказалась максимальной, но возникает вопрос: а сколько же может в целом понадобится ракет данного типа для вывода из строя российской ПВО в Крыму?

Что из себя представляет ПВО в Крыму

Российская противовоздушная оборона во временно оккупированном Крыму представлена следующими подразделениями.

18-й зенитно-ракетный полк. Тут отдельно следует напомнить, что 18-й ЗРП (в/ч 85388) – это предатели феодосийского полка, перешедшие на сторону оккупантов в 2014 году. В настоящее время данный полк размещен тремя дивизионами на мысе Тарханкут, в Джанкое и в Феодосии. С недавних пор дивизион в Джанкое не боеспособен от слова совсем.

12-й зенитно-ракетный полк. А это уже евпаторийские предатели, перешедшие на сторону РОВ в 2014 году. Они представлены дивизионами в районе Евпатории и Севастополя.

3-й радиотехнический полк. Радиотехнические средства 3-го РТП размещаются на мысе Тарханкут.

Таким образом, российская ПВО представлена двумя полками со стоящими на вооружении комплексами большого радиуса действия ЗРС С-400, которые нас и интересуют как основные средства перехвата разного рода интересных воздушных объектов дозвукового и сверхзвукового типа.

Как нейтрализовать ПВО

Мы с вами были свидетелями, насколько эффективно в Джанкое был уничтожен дивизион шестью ракетами ATACMS. Фактически благодаря данному "инциденту" север временно оккупированного полуострова Крым оказывается не прикрыт от проникновения и пролета неких средне- и крупногабаритных объектов.

В случае же уничтожения дивизиона в Феодосии не прикрытым оказывается в целом маршрут с севера на юго-восток Крыма или очень интересное направление с учетом неких незаконных логистических построек. С другой стороны, отчасти данная незаконная постройка типа мост находится под прикрытием 1537-го ЗРП (Новороссийск). Но речь даже не о них.

В целом удар шести ракет MGM-140B Block 1A по аэродрому возле Джанкоя вывел из боеспособного состояния весь дивизион 18-го ЗРП. То есть это минимальный показатель эффективного задействования данной компоненты, и его следует рассматривать как базисный. Иными словами, для выведения из строя прочих дивизионов необходим ударный потенциал от шести ракет и более.

Думаю, не нужно быть гением, чтобы рассчитать, что в целом для выведения из боеспособного состояния компоненты ПВО большого радиуса действия типа ЗРС С-400 в Крыму необходим ресурс из не менее 24 ракет MGM-140B Block 1A.

Но опять-таки, это если целью является полная нейтрализация ЗРС С-400 в Крыму.

Выводы

Удары по аэродромам Бердянска и Луганска в 2023 году, а также по джанкойскому в 2024-м показали, что на первый взгляд не новая баллистическая ракета MGM-140B Block 1A является недостижимым объектом для российских условно современных средств ПВО.

Низкий показатель перехвата этих ракет делает их серьезной угрозой для ЗРС С-400 и последствием может стать полное "выключение" Крыма из составляющей ПВО большого радиуса действия.

Свою эффективность MGM-140B Block 1A против ЗРС С-400 показали. Дело осталось, казалось бы, за малым – получить от США достаточное количество данной компоненты, чтобы завершить начатое и раскрыть воздушное пространство Крыма для уже следующей фазы оперирования.