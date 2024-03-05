Росія втрачає свої 'робочі пташки' Су-34: чи є у окупантів заміна?

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З початку 2024 року російська авіація почала дуже швидко втрачати тактичну компоненту – насамперед фронтові бомбардувальники з функцією винищувача Су-34. Ці літаки є основною "робочою пташкою" у функціоналі застосування керованих авіаційних бомб, без яких РОВ не здатні ефективно пробивати наші укріпрайони. То що, в якийсь момент окупанти можуть залишитися без Су-34? Їх є чим замінити?

Фактично питання, чим повітряно-космічні сили РФ можуть замінити Су-34, коли їх стане критично мало, породжує питання про російську тактичну авіацію. Адже окрім цих винищувачів-бомбардувальників, у окупантів на озброєнні стоять й інші зразки – як зі схожим, так і з дещо іншим функціоналом.

Говорячи про авіацію, слід розуміти: кожен бойовий літак виконує чітко свій функціонал і небагато з тих, що у списку, – багатофункціональні, при цьому не всі з них можуть застосовуватися як вузькоспеціалізовані.

Наприклад, багатофункціональний Су-35 не розкриває свій функціонал як штурмовик на кшталт Су-25. А ось легкий винищувач МіГ-29/35 призначений для повітряного бою, але повноцінно не пристосований до функціоналу армійської авіації – підтримки операцій сухопутних військ.

Також зазначу, що на сьогодні в Росії виробляють не всі літаки, якими ПКС РФ оперують. Наприклад, Су-34, Су-35, МіГ-35 виробляються, тоді як Су-24, Су-25, Су-27, МіГ-31 та МіГ-29 – ні. Літаки Су-30 переважно проходять модернізацію.

Виробничі потужності РФ досить обмежені. Багатофункціональні винищувачі Су-35 не надходять у ПКС РФ в кількості більше ескадрильї на рік, аналогічно і Су-34. А контрактів на МіГ-35 взагалі не передбачається – за винятком обслуговування, ремонту та модернізації наявних.

Авіапарк ПКС РФ станом на 2021-2023 роки і втрати у війні з Україною

Згідно з даними з відкритих джерел, на початку 2021 року повітряно-космічні сили РФ мали у своєму складі таку номенклатуру боєздатних/ на зберіганні літаків:

МіГ-29 – 87/240

МіГ-31 – 129

МіГ-35 – 6

Су-24 – 120/273

Су-25 – 180/192

Су-27 – 101/359

Су-30 – 110

Су-34 –125

Су-35 – 114/118

Су-57 – 11

Протягом 2022 року ВКС РФ отримали 29 нових та модернізованих машин, а саме:

Су-57 – 6

Су-35 – 7

Су-34 – 10

Су-30СМ – 4

Як-130 – 2

2023 року вдалося ідентифікувати отримання російською армією 26 нових бойових машин:

Су-57 – 2 (ідентифіковано дві машини, хоча російські джерела припускають партію 8 одиниць)

Су-35 – 10

Су-34 – 6

Су-30СМ – 4

Як-130 – 4

Говорячи про втрати, я використовую як інформацію Генштабу ЗСУ, так і верифіковані дані (коли є підтвердження з фото та відео).

За даними ГШ ЗСУ, станом на сьогодні було збито або пошкоджено 347 російських бойових літаків (точну ідентифікацію типів у відкритих джерелах Генштаб не наводить). З офіційних повідомлень відомо, що з початку 2024 року вже збито 18 літаків, з яких 15 – це Су-34, а 2 – Су-35С.

Згідно з верифікованими даними, з 2022 року було знищено та пошкоджено 102 бойові, транспортні літаки, а також ДРЛО ПКС РФ.

Літаки тактичної авіації такі:

МіГ-31 – 1

Су-24 – 14

Су-25 – 31

Су-30 – 11

Су-34 – 25

Су-35 – 8

Нагадаю, що верифіковані дані традиційно відрізняються від реальних у 2-2,5 рази, оскільки вони базуються лише на документальному підтвердженні – фото/відео.

Крім того, відомо про пошкодження російської авіації на аеродромах – наприклад, від нальоту якогось БПЛА в районі Морозовська, де було пошкоджено Су-34. Але як не було подробиць про кількість пошкоджених бортів, так і самі фото не було внесено до бази даних верифікації як факту пошкодження.

Хай там як, можна сміливо множити верифіковані дані на 2-2,5.

Потенціал зменшується

На сьогоднішній день Су-34 є основною "робочою пташкою" ПКС РФ у функціоналі застосування керованих авіаційних бомб (КАБ). І не дивно – на озброєнні російської армії це найсучасніший фронтовий бомбардувальник із функцією винищувача. Але, схоже, їх зараз у строю менше 80 одиниць. І якщо в найближчі півтора-два місяці відстріл Су-34 продовжиться в тому ж темпі, як зараз, то ПКС РФ позбудеться цього літака від слова "зовсім".

Загалом Су-34 у цьому функціоналі можуть замінити Су-24, Су-27, Су-30 та Су-35. Але практично всі вони поступаються Су-34 у його функціоналі і за характеристиками (за винятком Су-35, але він насамперед винищувач). Тобто якщо ПКС РФ почне переходити на застосування для бомбометання КАБ на Су-24, вони програватимуть за характеристиками, а відтак будуть уразливішими і частіше знищуватимуться, ніж ті самі Су-34.

До речі, дуже примітні втрати у російської авіації не лише "модних" Су-34 та Су-35, а й Су-25. Як я зазначав вище, такі літаки, як Су-24, Су-25, Су-27, МіГ-29, МіГ-31, Росія зараз не може виробляти, тож кожна така втрата безповоротна та болісна. Навіть, здавалося б, з урахуванням застарілості (морально та технологічно) цих літаків.

Адже, наприклад, втрата Су-25 – це не просто втрата старого радянського штурмовика, який неможливо компенсувати виробництвом, а й літака, функціонал якого неможливо компенсувати іншими. Ні Су-30, ні Су-35, ні Су-34, ні Су-57 не здатні замінити Су-25 у його функціоналі підтримки сухопутних військ. Саме Су-25 чинять основний тиск на противника в тактичній зоні.

Відсутність виробництва та заміни літака такого функціоналу спустошує цілий сегмент, що матиме вкрай негативний вплив на можливості РОВ на полі бою. І навіть уже має – з урахуванням втрат у межах 40% боєздатної частини штурмової авіації.

Висновки

Планомірне знищення російської авіації призводить не тільки до втрати бойових одиниць як таких, а й фактичного функціоналу в низці сегментів (фронтових бомбардувальників, штурмової авіації тощо).

Особливу увагу слід приділяти категорії літаків, що не компенсуються виробництвом, які Росія ніколи не зможе заповнити, через що знижується потенціал і можливості проведення наземних операцій.

Свого часу ПКС РФ адаптувалися до ведення бойових дій в умовах присутньої ППО України і могли зберігати стабільне застосування своєї авіації з мінімальними ризиками. Нині Повітряні сили ЗСУ знайшли спосіб створення зони ризику для ПКС РФ фактично по всій глибині тимчасово окупованих територій і навіть за їхніми межами, що кардинально змінює розстановку сил і можливостей противника в повітрі.

Звичайно, на тлі втрат російської авіації слід було б приділити увагу ще одній дуже важливій обставині – втраті професійних пілотів на кожну з категорій авіації, але це вже зовсім інша тема.