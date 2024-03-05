Россия теряет свои 'рабочие птички' Су-34: есть ли у окупантов замена?

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С начала 2024 года российская авиация стала очень быстро терять тактическую компоненту, в первую очередь фронтовые бомбардировщики с функцией истребителя Су-34. Эти самолеты – основная "рабочая птичка" в функционале применения корректируемых авиационных бомб, без которых РОВ не способны эффективно вскрывать наши укрепрайоны. Так что, в какой-то момент оккупанты могут и вовсе остаться без Су-34? Их есть чем заменить?

Фактически вопрос о том, чем Воздушно-космические силы РФ могут заменить Су-34, когда их станет критически мало, порождает вопрос о российской тактической авиации. Ведь помимо этих истребителей-бомбардировщиков, у оккупантов на вооружении стоят и другие образцы – как со схожим, так и с несколько иным функционалом.

Говоря об авиации, следует понимать: каждый боевой самолет выполняет строго свой функционал и не многие из тех, что в списке, – многофункциональные, при этом не все из них могут применяться как узкоспециализированные.

Например, многофункциональный Су-35 не раскрывает свой функционал как штурмовик по типу Су-25. А вот легкий истребитель МиГ-29/35 заточен на воздушный бой, но полноценно не приспособлен к функционалу армейской авиации – поддержке операций сухопутных войск.

Также отмечу, что на сегодняшний день в России производят не все самолеты, которыми ВКС РФ оперируют. Например, Су-34, Су-35, МиГ-35 производятся, в то время как Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-31 и МиГ-29 – нет. Самолеты Су-30 в основном проходят модернизацию.

Производственные мощности у РФ довольно ограниченны. Многофункциональные истребители Су-35 не поступают в ВКС РФ в количестве более эскадрильи в год, аналогично и Су-34. А контрактов на МиГ-35 вообще не предвидится, за исключением обслуживания, ремонта и модернизации имеющихся.

Авиапарк ВКС РФ по состоянию на 2021-2023 годы и потери в войне с Украиной

Согласно данным из открытых источников, в начале 2021 года Воздушно-космические силы РФ имели в своем составе следующую номенклатуру боеспособных/на хранении самолетов:

– МиГ-29 – 87/240;

– МиГ-31 – 129;

– МиГ-35 – 6;

– Су-24 – 120/273;

– Су-25 – 180/192;

– Су-27 – 101/359;

– Су-30 – 110;

– Су-34 – 125;

– Су-35 – 114/118;

– Су-57 – 11.

В течение 2022 года ВКС РФ получили 29 новых и модернизированных машин, а именно:

– Су-57 – 6;

– Су-35 – 7;

– Су-34 – 10;

– Су-30СМ – 4;

– Як-130 – 2.

В 2023 году удалось идентифицировать получение российской армией 26 новых боевых машин:

– Су-57 – 2 (идентифицировано две машины, хотя российские источники предполагают партию в 8 единиц);

– Су-35 – 10;

– Су-34 – 6;

– Су-30СМ – 4;

– Як-130 – 4.

Говоря о потерях, я использую в равной степени как информацию Генштаба ВСУ, так и верифицированные данные (когда есть подтверждение по фото и видео).

Согласно данным ГШ ВСУ, по состоянию на сегодняшний день было сбито либо повреждено 347 российских боевых самолетов (точную идентификацию типов в открытых источниках Генштаб не приводит). В свою очередь из официальных сообщений известно, что с начала 2024 года уже сбито 18 самолетов, из которых 15 –­ это Су-34, а 2 – Су-35С.

Согласно верифицированным данным, с 2022 года было уничтожено и повреждено 102 боевых транспортных самолетов, а также ДРЛО ВКС РФ.

Самолеты тактической авиации следующие:

– МиГ-31 – 1;

– Су-24 – 14;

– Су-25 – 31;

– Су-30 – 11;

– Су-34 – 25;

– Су-35 – 8.

Напомню, что верифицированные данные традиционно отличаются от реальных в 2-2,5 раза, поскольку они базируются исключительно на документальном подтверждении – фото/видео.

Кроме того, известно о повреждении российской авиации на аэродромах – например, в ходе налета некоего БПЛА в районе Морозовска, где были повреждены Су-34. Но как не было подробностей о количестве поврежденных бортов, так и сами фото не были внесены в базу данных верификации как факт повреждения.

Как бы там ни было, а можно смело умножать верифицированные данные на 2-2,5.

Убывающий потенциал

На сегодняшний день Су-34 является основной "рабочей птичкой" ВКС РФ в функционале применения корректируемых авиационных бомб (КАБ). И неудивительно:на вооружении российской армии это самый современный фронтовой бомбардировщик с функцией истребителя. Но судя по всему, их сейчас в строю менее 80 единиц. И если в ближайшие полтора-два месяца отстрел Су-34 продолжится в том же темпе, как сейчас, то ВКС РФ лишатся этого самолета от слова "совсем".

В целом Су-34 в этом функционале могут заменить Су-24, Су-27, Су-30 и Су-35. Но практически все они уступают Су-34 в его функционале и по характеристикам (за исключением Су-35, но он в первую очередь истребитель). То есть если ВКС РФ начнет переходить на применение для бомбометания КАБ на Су-24, они будут проигрывать по характеристикам, а следовательно, будут уязвимее и чаще уничтожаться, чем Су-34.

Кстати, весьма примечательны потери у российской авиации не только "модных" Су-34 и Су-35, но и Су-25. Как я отмечал выше, такие самолеты, как Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Россия сейчас не может производить, так что каждая такая потеря безвозвратная и болезненная. Даже, казалось бы, с учетом устарелости (моральной и технологичной) этих самолетов.

Ведь, например, потеря Су-25 – это не просто потеря старого советского штурмовика, который невозможно компенсировать производством, но и самолета, функционал которого невозможно компенсировать другими. Ни Су-30, ни Су-35, ни Су-34, ни Су-57 не способны заменить Су-25 в его функционале поддержки сухопутных войск. Именно Су-25 оказывают основное давление на противника в тактической зоне.

Отсутствие производства и замены самолета такого функционала опустошает целый сегмент, что будет иметь крайне негативное влияние на возможности РОВ на поле боя. И даже уже имеет – с учетом потерь в пределах 40% от боеспособной части штурмовой авиации.

Выводы

Планомерное уничтожение российской авиации приводит к утрате не только боевых единиц как таковых, но и фактического функционала в ряде сегментов (фронтовых бомбардировщиков, штурмовой авиации и т. д.)

Особое внимание следует уделять категории не компенсируемых производством самолетов, которые Россия никогда не сможет восполнить, из-за чего снижается потенциал и возможности проведения наземных операций.

Одно время ВКС РФ адаптировались к ведению боевых действий в условиях присутствующей ПВО Украины и могли сохранять стабильное применение своей авиации с минимальными рисками. В настоящее же время Воздушные силы ВСУ нашли способ создания зоны риска для ВКС РФ фактически по всей глубине временно оккупированных территорий и даже за их пределами, что кардинально меняет расстановку сил и возможностей противника в воздухе.

Конечно, на фоне потерь российской авиации следовало бы уделить внимание еще одному очень важному обстоятельству – потере профессиональных пилотов на каждую из категорий авиации, но это уже совсем другая тема.