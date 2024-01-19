Росія змушена випрошувати зброю: хто основні донори

Навряд чи російські генерали, які планували вторгнення в Україну, могли собі уявити, що буквально через лічені місяці після початку війни вони змушені будуть для її продовження випрошувати зброю в інших країнах. Російська армія мала не тільки найбільшу номенклатуру і кількість озброєння і техніки, що стоїть у строю, а й колосальними запасами. На момент вторгнення щодо низки позицій боєздатного озброєння різниця з потенціалом української армії була не в рази, а в десятки разів!

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Вполне логичным было то, что Украина будет нуждаться в помощи международных партнёров, но то, что потенциал России настолько быстро сдуется, не рассчитывали даже самые пессимистичные аналитики, пишет Александр Коваленко для minval.az.

Уже в конце мая-начале июня 2022 года российские представители по дипломатическим каналам развернули кампанию по поиску стран, которые могли бы помочь России с передачей боеспособной техники и боеприпасов. Это было вызвано тем, что высокий уровень потерь вынуждал российский ВПК начать быстро выпускать механизированную компоненту для войск, хотя бы компенсирующую потери. Но предприятия ВПК на тот момент не были готовы к выпуску таких объёмов в максимально сжатые сроки.

По боеприпасам ситуация была обусловлена тем, что вначале полномасштабного вторжения, в феврале, марте и частично апреле, российская артиллерия могла себе позволить совершать 60 тысяч, 70 тыс. и даже 80 тыс. выстрелов в сутки. Отсутствие дефицита снарядов и высокая плотность огня создавали эффект "огневого вала", помогавшего русским наступать и обороняться. Но к концу апреля – началу мая настрел сократился до 50 тысяч в сутки и поступательно снижался.

Именно тогда Россия обратилась к странам ОДКБ с просьбой о передаче боеприпасов и техники советских образцов. В частности, такой запрос был адресован Таджикистану, но в Душанбе ответили россиянам отказом. Несмотря на достаточно хорошие отношения между Путиным и Эмомали Рахмоном, президент Таджикистана сохранил выверенный нейтралитет своей страны в войне против Украины.

В свою очередь, Беларусь ответила согласием, и по распоряжению Александра Лукашенко для российской армии был открыт доступ к целому ряду складов и центров хранения РБ.

Помощь соседей

В течение 2022 года из Беларуси вывозились: со складов 1405, 1398, 1886 и 25, 43, 46 арсеналов хранения вывезены десятки тысяч тонн боеприпасов; с 1868 арсенала артиллерийской базы вооружения в Гомеле вывозились арт-системы САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", гаубицы Д-20, Д-30, "Мста-Б" и пр.; с 969-й базы резерва танков вывезено более 100 единиц танков Т-72А и десятки ББМ, в частности БМП-2; с 288-й базы резерва автомобильной техники вывозились автомобили КамАЗ и Урал.

Фактически Беларусь стала первым масштабным донором российской армии в войне против Украины.

Также запросы о военной поддержке поступали таким странам, как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Но в то время, как Кыргызстан отказал России в помощи, Казахстан и Узбекистан, не предоставляя боеприпасы и технику, нарастили поставки в РФ хлопковой целлюлозы.

Именно хлопковая целлюлоза используется на российских предприятиях ВПК для производства горючих смесей, применяемых в боеприпасах, в частности порохов. Основными узбекскими поставщиками хлопковой целлюлозы стали Ферганский химический завод и Raw Materials Cellulose, а от Казахстана – "Хлопкопром-Целлюлоза".

Иран

В 2022 году Россия также заручилась стабильной поддержкой Ирана, от которого она не только стала получать дроны-камикадзе Shahed-131/136 для осуществления террора тыловой Украины, но и ряд другой продукции. В частности, иранские поставки в Россию представляют собой: БПЛА: Mohajer-6, помимо Shahed-131/136; Авиабомбы Ghaem-5; Шлемы NIJ II; Бронежилеты Rouin-3; ПТРК Dehlaviyeh; Выстрелы 152-мм для Д-20 и 122-мм для Д-30, 125-мм для танков; РСЗО: 122-мм снаряды.

Тогда же, в 2022 году, появилась информация о том, что Россия запрашивает у Ирана баллистические ракеты, в частности Zolfaghar и Fateh-110, но по состоянию на начало 2024 данные образцы на вооружении российских войск не были верифицированы. А вот, что было верифицировано, так это масштабные поставки из Северной Кореи.

Северная Корея

Российское руководство долго обхаживало КНДР в попытке получить от этой страны-изгоя интересующую Москву номенклатуру вооружений. С этой миссией в КНДР ездил Сергей Шойгу, затем самого Ким Чен Ына вывезли в Россию для встречи с Путиным. Результатом этих унизительных плясок страны, занимающей миллионы квадратных километров и первое место в мире по природным запасам, перед страной-изгоем площадью меньше любой российской области стало предоставление широкой номенклатуры боеприпасов и средств поражения.

В частности, от Северной Кореи Россия получила: выстрелы 152-мм для Д-20 и 122-мм для Д-30; РСЗО: 122-мм реактивные снаряды; мины для миномётов 120-мм и 82-мм; баллистические ракеты KN-23.

Эта номенклатура вместе с поставками из Ирана позволили лишь ситуативно решить проблематику дефицита снарядов с сохранением среднего настрела в сутки на уровне 10 – 15 тыс. выстрелов.

В свою очередь, на российских профильных площадках, особенно артиллерийских, фиксируется множество заметок, отражающих недовольство качеством боеприпасов от КНДР. Некачественная сборка, множество дефектов, несоответствие стандартам, низкая точность и дальность полёта, риски разрыва в стволе или неразрыва при попадании в цель. Всё это жалобы на помощь Ким Чен Ына.

Стоит также упомянуть и о том, что Россия с 2022 года получала военную продукцию от стран, редко упоминавшихся в списке поддерживающих российскую агрессию против Украины.

Индия и Мьянма

С августа по ноябрь 2022 года Россия закупила у Индии прицелы с функцией ночного виденья на сумму в $150 тыс. В декабре 2022 Россия получила из Мьянмы военных товаров на более $24 млн, среди которых камеры ночного виденья и прицельные устройства для танков Т-72.

В июле 2023 подтвердилась поставка из Мьянмы в Россию миномётных боеприпасов калибром 120-мм.

Итог. Россия, некогда считавшаяся страной со второй армией в мире и одним из мощнейших ВПК, вынуждена побираться по миру и выпрашивать у стран-изгоев оружие для того, чтобы продолжать кровопролитие в Украине. В то время, как российская пропаганда пытается высмеять Украину за то, что та запрашивает оружие у своих партнёров, сама Россия делает то же самое. Вот только, если Украина получает качественное и высокотехнологическое оружие, России достаётся кустарная адаптация советских технологий.

Война в Украине истощает Россию и такого снижения милитарного потенциала у этой страны не было со времён распада СССР. В перспективе, при сохранении нынешней интенсивности ведения боевых действий, Россия исчерпает наследие СССР, десятилетиями пылившееся на складах и центрах хранения и войдёт в фазу невозврата. Полного невозврата утраченного потенциала.