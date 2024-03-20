Україна підірвала нафтовий ринок Росії

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•1•

Росія втратила майже 10% виробництва палива після ударів України по найбільшим НПЗ.

На даний момент 13% від сумарної потужності діючих первинних установок переробки нафти на російських НПЗ перебувають у режимі аварійного простою.

Якщо враховувати лише НПЗ, які випускають бензин та дизельне паливо, то економіка втратила близько 9% виробництва, або 77,4 тисячі тонн на добу з розрахунку на нафту, що переробляється.

Накопичений аварійний простій на НПЗ через нальоти БПЛА досяг 3,5 млн тонн, що у 10 разів більше, ніж у сумі за попередні два роки.

При цьому кількість пошкоджених установок нафтопереробки зросла втричі і до середини березня обсяги аварійного простою у 1,4 раза перевищили планові ремонти.

Падіння виробництва вже спричинило стрибок оптових цін на пальне. У понеділок тонна АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі коштувала 63 361 рубль – рекордно дорого з вересня і на 12% дорожче, ніж на початку березня.

•2•

Калінінградська область продовжує втрачати виробників телевізорів через труднощі, що виникли на тлі санкцій.

Слідом за "Телебалтом", про вихід якого стало відомо тиждень тому, регіон вирішила залишити STI Group.

Компанія займається збиранням телевізорів TCL, DEXP, BBK, BQ та Erisson з 2011 року.

Виробництво у Калінінградській області довелося закрити через логістичні проблеми, у тому числі пов'язані з припиненням морських постачань.

Калінінградська область мала популярність через близькість до Європи, але втратила логістичні переваги після початку війни в Україні.

•3•

Майже 500 російських учених усунуть від роботи на Великому адронному колайдері.

Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) припинить співпрацю з сотнями фахівців, які "пов'язані з якоюсь російською організацією", повідомив представник CERN Арно Марсольє.

Йдеться приблизно про 500 вчених, які не мешкають у Швейцарії.

"Зупинення дії угоди про співпрацю набуде чинності з 30 листопада цього року", – зазначив Марсольє.

CERN є найбільшою у світі лабораторією фізики високих енергій. У CERN входять 23 країни, але росії у тому числі немає.

До початку війни в Україні росія мала статус спостерігача при організації.

Влітку 2022 року CERN вирішила не продовжувати угоди про співпрацю з москвою та мінськом після закінчення їх термінів дії у 2024 році.

•4•

Європейська комісія найближчими днями може обкласти митом у розмірі 95 євро за тонну імпорт зернових із росії та білорусі.

Крім того, Єврокомісія може запровадити додаткові мита на постачання насіння олійних культур та продуктів їх переробки.

У 2023 році росія поставила в ЄС 4 млн тонн зазначеної продукції, що відповідає приблизно 1% від загального європейського попиту.

•5•

Країни Євросоюзу мають перевести свою економіку на військові рейки та зробити все можливе, щоб забезпечити перемогу України над росією, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Росія становить серйозну військову загрозу нашому європейському континенту та глобальній безпеці. Якщо ми не забезпечимо необхідної відповіді ЄС і не надамо Україні достатньо допомоги, ми будемо наступними", – написав Мішель у колонці напередодні чергового саміту європейських лідерів у Брюсселі.

У зв'язку з цим глава Євроради запропонував європейським країнам переглянути підхід до економіки та поставити питання оборони на перше місце.

"Ми маємо бути готові до оборони та перейти у режим "військової економіки". Настав час взяти на себе відповідальність за нашу безпеку. Ми більше не можемо розраховувати на інших чи залежати від результатів виборів у США чи деінде", – зазначив Мішель.

•6•

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу на засіданні у Брюсселі погодили новий пакет санкцій проти росії.

Йдеться про санкції у зв'язку із смертю у колонії опозиціонера Олексія Навального, повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на прес-конференції за підсумками засідання.

Під обмеження потраплять близько 30 фізичних та юридичних осіб, які, на думку ЄС, були причетні до смерті Навального.

•7•

Латвія пропонує включити марганцеву руду та оксид алюмінію до нового пакету санкцій проти росії.

Латвія пропонує при підготовці чергового, 14, пакету санкцій Євросоюзу проти росії включити до нього заборону на імпорт до ЄС російської сільськогосподарської продукції, а також експорт до рф і транзит сировини, що використовується в оборонній промисловості – марганцевої руди та оксиду алюмінію.

Марганцева руда поки не визнана товаром подвійного призначення, на який поширюються санкції ЄС, тому Латвія працює над тим, щоб досягти такого визнання.

•8•

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що запропонує ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, на купівлю зброї для України.

Передбачається здійснювати закупівлю через Європейський фонд миру.

10%, що залишилися, Боррель вважає за потрібне перевести до бюджету ЄС і використовувати їх "для підвищення потенціалу української оборонної промисловості".

Офіційно він озвучить свою ідею країнам-членам ЄС завтра, 20 березня, напередодні саміту лідерів ЄС, який відбудеться у четвер та п'ятницю, 21-22 березня.

•9•

Вірменія приєднується до санкцій проти російської карти "Мир".

Карти російської системи "Мир" перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня цього року.

Винятком залишиться лише "ВТБ Вірменія".

Але цей банк є непопулярним серед росіян-релокантів.

Вашингтон запровадив санкції проти системи "Мир" наприкінці лютого.

Від платіжної системи відмовлялася китайська платіжна система UnionPay та країни колишнього СРСР – Казахстан, Киргизія, Узбекистан та інші.

•10•

Найбільший держбанк Дубая згортає бізнес із росією під тиском США.

Головний державний банк Дубая, Emirates NBD закрив російський підрозділ і безліч російських рахунків (які зазвичай містять більше $5 млн або пов'язаних з особами, що потрапили під санкції), перестав приймати рублеві перекази і платежі.