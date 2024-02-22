Дальність ураження дозволяє охопити всі тимчасово окуповані території: які ракети можуть передати США Україні

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Днями інформаційний простір сколихнуло повідомлення про те, що США можуть передати Україні ракети ATACMS більшої дальності. Згідно з наявною у NBС News інформацією, запит на їх надання зараз розглядається. То що, невже ми отримаємо те, про що так довго говорять? І якщо так, то які саме ракети та по яких цілях ми зможемо їх застосовувати? Спробуймо розібратися.

Від запиту до постачання

Для початку хотілося б наголосити на тому, що запити на отримання ATACMS українська сторона надсилала до Вашингтона з 2022 року. І лише наприкінці літа 2023 р. їх було почуто, на початку осені відправлено до України, а потім у жовтні вже успішно застосовано.

У ніч на 17 жовтня 2023 року по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську було завдано удар, імовірно, ракетою M39 (ATACMS Block I), внаслідок якого російська авіація зазнала найважчих одноразових втрат у вертолітній техніці.

3039177 | Вибухи на аеродромі в окупованому Бердянську

Здавалося б, після такого успішного першого пробного застосування ми мали би отримати наступну партію. Але досі нових поставок не було, а з урахуванням влаштованого республіканцями в Конгресі політичного шапіто подальші постачання залишаються під питанням.

І все ж таки якщо говорити про ракети ATACMS великої дальності польоту, то які саме ми можемо отримати і по яких саме об'єктах їх застосовувати?

Номенклатура

Як ви вже могли зрозуміти, M39 (ATACMS Block I) – це ракета, яку ми вже успішно змогли застосувати, і вона дуже непогана за низкою показників.

Наприклад, у неї надзвичайно потужна касетна бойова частина, що складається з 950 суббоєприпасів М74 розміром з апельсин і вагою трохи більше ніж пів кілограма. Ці суббоєприпаси ідеальні проти аеродромів і загалом об'єктів із щільним скупченням техніки або наметових таборів із великою концентрацією людської маси на гектар. Але мінусом M39 (ATACMS Block I) є дальність польоту не більш ніж 165 км.

Подальший розвиток цих ракет призвів до модифікації M39A1 (ATACMS Block IA), які отримали GPS-наведення та збільшену дальність польоту – 300 км. А тому не виключено, що саме цю версію можуть обговорювати для подальших поставок Україні.

Фактично ракета з дальністю ураження 300 км повністю охоплює всі тимчасово окуповані території залежно від локації пуску. Потрібно дістатись до Ялти – запускаємо з правого берега Херсонської області. Потрібно дотягнутися до Керченського мосту – запускаємо із Запорізької області.

Але якщо говорити безпосередньо про M39A1 (ATACMS Block IA), то до всіх її плюсів додається один істотний мінус – у бойовій частині кількість суббоєприпасів зменшилася до 300. Так, це як і раніше суттєвий потенціал, але все ж 950 більше, ніж 300, чи не так?

Крім того, ракетою з касетною бойовою частиною Керченський міст не зруйнувати, хоча польовим таборам та аеродромам у Криму буде "тривожно".

Але в США є й інші ATACMS на 300 км. Наприклад, ракета M48 була випущена в обмеженій кількості (не більше 100), оскільки була проміжним етапом переходу від М39 до М57. З іншого боку, оскільки вона не потрібна армії США як серійний продукт, ми можемо її отримати для обнулення запасів того, на що слід для утилізації виділяти бюджетні кошти.

М48 має бойову частину масою 230 кг осколково-фугасного проникаючого типу. Іншими словами, спеціалізація її застосування – це високоточне ураження об'єктів, що окремо стоять. Наприклад, центрів ухвалення рішень, штабів бункерного типу та різного роду незаконних будівель у районі Керченської протоки.

Але найімовірніше в найближчому майбутньому Україна може отримати ракети M57.

Головна особливість цієї ракети – БЧ проникаючого типу WAU-23/B, яка значно ефективніша і потужніша, ніж БЧ М48.

Ще один варіант – M57E1. Не думаю, що ці ракети ми можемо відразу отримати, але все ж таки це не виключено. Справа в тому, що M57E1 – це проєкт модернізації наявних на балансі М39 і М39А1 до модифікації М57, у тому числі із заміною бойової частини на боєголовку WAU-23/B.

Але на відміну від серійної М57, модифікація "Е1" має електронний далекомір, що дозволяє ініціювати повітряний вибух, а не контактний.

Повітряний вибух осколково-фугасної бойової частини дозволяє покрити значно більшу площу поверхні, ніж вибух контактного, проникаючого типу. І він найефективніший у застосуванні по скупченню техніки і живої сили.

Висновки

На сьогодні у США на балансі стоять ракети ATACMS, з яких тільки модифікація M39 (ATACMS Block I) має дальність ураження цілей 165 км, решта – 300 км. І всі ці модифікації цілком можуть бути передані Україні, всі вони нам потрібні.

Особливості застосування кожної з цих модифікацій дозволить однаково ефективно боротися як проти аеродромів, живої сили, скупчення техніки, так і об'єктів бункерного типу, що окремо стоять, і просто незаконної забудови серед протоки. Дальність ураження дозволяє охопити всі тимчасово окуповані території.

Але головною проблемою передачі Україні такого типу озброєнь, як і раніше, залишаються республіканці, які занурилися в політичній боротьбі за владу, нехтуючи на догоду своїм інтересам інтересами держави і безпекою у світі.