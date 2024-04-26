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Війна в Україні

Невже, щоб обʼєднатися, треба знову, щоб ворог стояв під Києвом? 

Віктор Шлінчак

Невже, щоб обʼєднатися, треба знову, щоб ворог стояв під Києвом? 
Невже, щоб обʼєднатися, треба знову, щоб ворог стояв під Києвом? 

Безкоштовна порада владі. Займіться вже нарешті "зшиванням" країни, а не розділенням. Бо зараз це не сприяє перемозі. Ні розподіл по лінії герої-воїни/тил, ні розподіл по лінії поїхали/залишились, ні розподіл по лінії донатив/не донатив, ні інші розколи, які підігріваються часто штучно, щоб конвертувати їх в емоційні зіткнення. Бо, мовляв, треба ж кудись каналізовувати негатив.

Що робити з тими, хто незаконно виїхав, треба буде думати тоді, коли закінчиться війна. І як вони повинні за це заплатити, якщо будуть повертатися. Сьогодні жодне розпорядження щодо "ухилянтів" з Монако, Відня чи Барселони їх не поверне. Це треба усвідомити. Ну й чорт з ними. Навіщо витрачати на них час? Зараз треба зосередись на тому, як обʼєднати тих, хто тут залишається - різні середовища, різні горизонтальні пласти задля єдиної мети. І вона має бути одна - вистояти і виграти. Памʼятаєте березень 22-го? Невже, щоб обʼєднатися, треба знову, щоб ворог стояв під Києвом? 

Джерело:facebook.com

Війна в Україні