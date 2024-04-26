Безкоштовна порада владі. Займіться вже нарешті "зшиванням" країни, а не розділенням. Бо зараз це не сприяє перемозі. Ні розподіл по лінії герої-воїни/тил, ні розподіл по лінії поїхали/залишились, ні розподіл по лінії донатив/не донатив, ні інші розколи, які підігріваються часто штучно, щоб конвертувати їх в емоційні зіткнення. Бо, мовляв, треба ж кудись каналізовувати негатив.

Що робити з тими, хто незаконно виїхав, треба буде думати тоді, коли закінчиться війна. І як вони повинні за це заплатити, якщо будуть повертатися. Сьогодні жодне розпорядження щодо "ухилянтів" з Монако, Відня чи Барселони їх не поверне. Це треба усвідомити. Ну й чорт з ними. Навіщо витрачати на них час? Зараз треба зосередись на тому, як обʼєднати тих, хто тут залишається - різні середовища, різні горизонтальні пласти задля єдиної мети. І вона має бути одна - вистояти і виграти. Памʼятаєте березень 22-го? Невже, щоб обʼєднатися, треба знову, щоб ворог стояв під Києвом?