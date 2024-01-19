Нічого нема легшого за яблучний тарт: рецепт

Яблучний тарт

Мої дівчатка зовсім не фанати солодкого. Інколи мене на дитячих днях народженнях навіть запитують: "Ти забороняєш дітям їсти торти?". Звісно, не забороняю. Просто до десертів вони ставляться дуууже вибірково. Тому я сама здивувалась, коли одна з донечок попросила мене знову приготувати "той тоненький яблучний пиріжок". Спекла. Нічого нема легшого за яблучний тарт. Тож спробуйте самі.

Інгрідієнти:

готове дріжджове тісто ( можете купити в супермакеті будь-яке тісто: бездріжджове, пісочне або приготуйте самі)

яблука - 2 -3 шт ( залежить від розміру тіста)

вершкове масло - 50 гр

лимонний сік - за смаком

кориця за смаком

цукор за смаком ( я беру коричневий)

Приготування:

1. Застелити деко пергаментом і викласти на нього тонко розкатане тісто

2. Яблука нарізати тоненькими слайсами ( яблука не чищу аби вони не розпалися)

3. Змішати корицю і цукор, посипати сумішшю яблука, перемішати

4. Масло трішки розтопити у духовці і змастити ним тісто

5. Викласти яблука залишаючи 1-1,5 см до країв, защіпити краї і відправити тарт в духовку

6. Випікати 30 хв при температурі 180 градусів

Ідеально подавати теплий тарт з морозивом. Мої люблять з карамельно-ванільним. Встигла сфотографувати поки гарячий, бо минулий раз згадала про фото, коли залишився один шматочок.