Ничего нет легче яблочного тарта: рецепт

Яблочный тарт

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Мои девочки совсем не фанаты сладкого. Иногда меня на детских днях рождения даже спрашивают: "Ты запрещаешь детям есть торты?". Конечно, не запрещаю. Просто к десертам они относятся очень избирательно. Поэтому я сама удивилась, когда одна из дочерей попросила меня снова приготовить "тот тоненький яблочный пирог". Испекла. Ничего нет легче яблочного тарта. Итак, попробуйте сами.

Ингредиенты:

готовое дрожжевое тесто (можно купить в супермакете любое тесто: бездрожжевое, песочное или приготовьте сами)

яблоки – 2 -3 шт (зависит от размера теста)

сливочное масло – 50 гр

лимонный сок – по вкусу

корица по вкусу

сахар по вкусу (я беру коричневый)

Приготовление:

1. Застлать противень пергаментом и выложить на него тонко раскатанное тесто

2. Яблоки нарезать тоненькими слайсами (яблоки не чищу, чтобы они не распались)

3. Смешать корицу и сахар, посыпать смесью яблока, перемешать

4. Масло немного растопить в духовке и смазать им тесто.

5. Выложить яблоки оставляя 1-1,5 см до краев, защемить края и отправить тарт в духовку

6. Выпекать 30 мин при температуре 180 градусов.

Идеально подавать тёплый тарт с мороженым. Мои любят с карамельно-ванильным. Успела сфотографировать пока горячий, потому что в прошлый раз вспомнила о фото, когда остался один кусочек.