Ничего нет легче яблочного тарта: рецепт
Яблочный тарт
Мои девочки совсем не фанаты сладкого. Иногда меня на детских днях рождения даже спрашивают: "Ты запрещаешь детям есть торты?". Конечно, не запрещаю. Просто к десертам они относятся очень избирательно. Поэтому я сама удивилась, когда одна из дочерей попросила меня снова приготовить "тот тоненький яблочный пирог". Испекла. Ничего нет легче яблочного тарта. Итак, попробуйте сами.
Ингредиенты:
- готовое дрожжевое тесто (можно купить в супермакете любое тесто: бездрожжевое, песочное или приготовьте сами)
- яблоки – 2 -3 шт (зависит от размера теста)
- сливочное масло – 50 гр
- лимонный сок – по вкусу
- корица по вкусу
- сахар по вкусу (я беру коричневый)
Приготовление:
1. Застлать противень пергаментом и выложить на него тонко раскатанное тесто
2. Яблоки нарезать тоненькими слайсами (яблоки не чищу, чтобы они не распались)
3. Смешать корицу и сахар, посыпать смесью яблока, перемешать
4. Масло немного растопить в духовке и смазать им тесто.
5. Выложить яблоки оставляя 1-1,5 см до краев, защемить края и отправить тарт в духовку
6. Выпекать 30 мин при температуре 180 градусов.
Идеально подавать тёплый тарт с мороженым. Мои любят с карамельно-ванильным. Успела сфотографировать пока горячий, потому что в прошлый раз вспомнила о фото, когда остался один кусочек.