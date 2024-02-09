Відставка Залужного. Банкова спрацювала ефектно

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Отже, його таки звільнили. Треба визнати, що Офіс президента цього разу спрацював ефектно.

Після минулого понеділка, коли, власне, президент Зеленський повідомив головкому Залужному про бажання поміняти головнокомандувача, в ОП дуже уважно відслідковувало реакцію суспільства. І тягнули час.

З точки зору драматургії народу треба лічені дні, аби цю новину "переварили". Звичайно, що відставка головкома не спонукала до якихось виступів чи заворушень. Радше – розчарування. І у декого – маленьку надію, що ситуацію відіграють назад.

Але маховик був запущений. Відмова писати заяву "за власним бажанням" лише підлила олії у вогонь. Залишалось чекати дня "Х", коли пристрасті уляжуться, провідні видання відпишуть свої статті, а експерти відкоментують наслідки.

Тому сьогоднішня новина вже не сприймається так гостро, як повідомлення минулого понеділка. В тому числі, у війську. Народ втомився від "психологічних гойдалок" – звільнить/не звільнить. Але для президента це була вже та ситуація, коли не звільняти не можна було. Бо тоді альфа-самець – не він.

Зрозуміло, що наступник Залужного буде завжди порівнюватися з попередником. Зрозуміло, що тепер ми матимемо в першу чергу політичне керівництво війною, а вже потім військове. І питання відповідальності бумерангом прилітатиме не в Генштаб, а на Банкову.

Але ніколи так не було, щоб якось не було.

І тут хочеться написати щось оптимістично-позитивне. Наприклад, що звільнення Залужного – це не глобальна катастрофа. Що попереду, до кінця війни, ми можемо стати свідками і не таких кульбітів. Що ця відставка (можливо) дасть привід комусь замислитися, а комусь видихнути. Що, можливо, і цей відтинок шляху нам треба пройти в сліпоті, аби побачити попереду світло. І десяток інших красивих речей можна було б написати...

На персні царя Соломона, за легендою, був напис: "І це мине". У хвилини, коли йому було важко, Соломон дивився на напис, заспокоювався, знаходив сили і рішення.

Бажаю нам усім цього щиро.