Папа Франциск порадив здатися тим, на кого напали

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Цитати з інтерв'ю Папи Франциска, в якому понтифік закликає до переговорів для припинення воєн в Україні та на Близькому Сході, впевнений, є чудовим прикладом подвійних стандартів, які стали суттю політики країн так званого "глобального Півдня". І Папа, який має бути виразником цінностей, є чудовим транслятором настроїв цього світу. Аргентинський політик у ньому, схоже, перемагає римського понтифіка.

Папа говорить про "мужність білого прапора", але чомусь пропонує розпочати переговори Україні та Ізраїлю. Він звертається не до агресора, не до Росії, яка може припинити війну проти України за один день – просто тому, що війна на території Росії не йде, а мешканці цієї країни насолоджуються миром на тлі страждань своїх українських сусідів.

І він звертається не до "Хамасу", хоча саме керівництво цієї організації утримує ізраїльських заручників і може легко припинити страждання мирних жителів Гази, а не використовувати їх як "живий щит" для збереження бази терору.

Він звертається не до тих, хто напав, а до тих, на кого напали. І фактично радить їм здатися та зберегти умови для подальшого удару і знищення. Але Папа в цьому не самотній. За останні роки ми чули подібні заяви від багатьох світових лідерів, які продовжували плескати Володимира Путіна по плечу. Я ніколи не розумів, чому ці лідери не роблять висновків із подій останніх десятиліть.

Мир після війни Росії та Грузії, який фактично означав "повзучу анексію" грузинських територій Росією, лише посилив російські апетити. Захоплення Криму, яке супроводжувалося не війною, а виведенням з півострова українських військових, перейшло в диверсії та фактичну окупацію українського сходу. Прагнення України домогтися відновлення територіальної цілісності мирним шляхом спричинило напад у лютому 2022 року. І при цьому хтось думає, що з агресором можна домовитися. Що його можна "утихомирити".

Дивні уявлення. Уявлення, які довели світ до Другої світової війни та, певен, можуть спровокувати Третю світову війну. Тому що капітуляція перед агресором завжди призводить до посилення його амбіцій.