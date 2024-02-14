Полякам краще, щоб на їх кордонах були українські вантажівки з зерном, ніж російські танки

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Вже достатньо довгий час польські фермери блокують кордон і перешкоджають вільному руху вантажівкам з українським зерном через польський кордон.

Ввечері 11 лютого в районі перетину кордону " Яготин - Дорогуськ " з боку Польщі місцеві фермери здійснили напад на вантажівки з українським зерном, зрізали замки на машинах та висипали збіжжя на дорогу. Тобто, дії польських фермерів по блокуванню українського збіжжя стали ще більш жорсткими і зухвалими. Насправді українські фермери, які у тяжких умовах воєнного стану, часто ризикуючи своїм життям, виростили це зерно, не мають відношення до тих причин, за якими поляки і фермери інших країн, блокують українські фури з зерном.

Блокадою українського кордону польські фермери протестують проти політики Європейського зеленого курсу та відкриття ринку ЄС для сільгосппродукції з України. Польські фермери зеленим курсом не задоволені. Оскільки відповідні рішення ЄС про запровадження Європейського зеленого курсу ( зменшення викидів парникових газів до 2030 року мінімум на 50%), поставили виробників збіжжя із країн ЄС з іншими виробниками в нерівні умови. На їх думку, цей курс вимагає великих додаткових видатків, що робить сільгоспвиробництво в ЄС неконкурентним з виробниками за його межами, зокрема з продукцією українських фермерів, до яких таких вимог не висувають.

Якби не війна в Україні, цей спір, напевно, вже давно був би залагоджений, а точніше - його взагалі не було б.

Польща і поляки наші щирі друзі.

З перших хвилин початку повномасштабної війни путіна проти України, Польща, як держава і польський народ, однозначно засудили агресію путіна і приєднались до антипутинської коаліції і стали нашими одними з найвідданіших друзів. Поляки прихистили мільйони українських жінок і дітей, які вимушено залишали свої домівки і рятувалися від смертельної небезпеки.

Неоціненну допомогу в перший найтяжчий період війни надала і Польща Україні - усім необхідним, в тому числі і зброєю, для захисту нашої країни.

Польща була і залишається нашим відданим і щирим другом.

На цьому фоні надзвичайно неприємно усвідомлювати, що вже довгий період блокуються українські фури із збіжжям на кордонах деяких європейських країн, в тому числі і Польщі. Це - неприйнятно.

Це - великий недолік, в тому числі, і наших владних структур, які допустили цей конфлікт і який довгий час не знаходить свого позитивного вирішення між друзями.

В Польщі, як і в іших європейських країнах путінські спецслужби сформували свою "п’яту колону". Не можна виключати, що головними організаторами і фінансистами цього протесту фермерів є, саме російські спецслужби, які через своїх агентів підбурюють європейських фермерів до цього протесту. Кому він вигідний - впевнений, що ніхто не сумнівається, -головну користь від напружених стосунків на українських кордонах із нашими сусідами отримує путін. І можна з високою ймовірністю прогнозувати, що саме путін і організовує ці конфлікти. Але, якби там не було - питання розблокування українських кордонів потрібно негайно вирішити. Це на даний час повинно бути головним завданням для уряду України.

Не можна чекати коли цей конфлікт, на радість путіну, знову набере загрозливого характеру.

А що стосується польської влади і польських фермерів, то мені видається достатньо уважно ще раз прослухати інтерв’ю путіна американському коментатору, щоб зрозуміти, яка небезпека є над Польщею і що саме українці ціною свого життя, захищають Європу і поки що не допускають путінські танки на польські кордони.

Впевнений, що поляки, розумий і мудрий народ, не сумніваються, що краще на їх кордонах будуть українські вантажівки з зерном, ніж російські танки, як броньований кулак повномасштабного вторгнення.

А що стосується українського зерна і блокування кордону - це питання для друзів на півдня роботи ( разом з обідом).

Вже усі зрозуміли, що польські фермери здатні заблокувати українські фури з зерном, тому кордони потрібно негайно розблокувати і більше не вдаватись до таких заходів.

Не потрібно доводити ситуацію до того, щоб польським фермерам прийшлось блокувати на кордонах не українські вантажівки, а російські танки, якщо звичайно це вдасться.